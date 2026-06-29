Με αίθριο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες ξεκινά η εβδομάδα, καθώς η εποχική χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, ενώ από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, ενώ θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση την Τετάρτη και την Πέμπτη, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.