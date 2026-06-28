Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα ParaliesLive, προσφέροντας ζωντανή ενημέρωση για τις συνθήκες στις παραλίες της περιοχής. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα, επισκεψιμότητα, θερμοκρασία αέρα και θάλασσας, καθώς και τις καιρικές συνθήκες. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση 18 ζωντανών καμερών στις σημαντικότερες παραλίες του Δήμου.

Ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ParaliesLive είναι «μια σύγχρονη υπηρεσία που προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες άμεση ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, για τις συνθήκες στις παραλίες της περιοχής».

Η πλατφόρμα, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://paralieslive.com αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις εταιρείες Neuranet Solutions Ltd και Cosmos Wireless και «αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία του Δήμου για την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών και των επισκεπτών».

Σημειώνεται πως «με την ολοκλήρωση του έργου, το ParaliesLive θα διαθέτει 18 ζωντανές κάμερες, καλύπτοντας τις σημαντικότερες παραλίες του Δήμου».

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικόλεττος δήλωσε πως «η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας για έναν σύγχρονο και έξυπνο Δήμο. Μέσα από το ParaliesLive παρέχουμε μια καινοτόμο υπηρεσία που διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες, ενώ παράλληλα προβάλλουμε τις μοναδικές παραλίες του Δήμου μας στην Κύπρο και το εξωτερικό».

Ανέφερε πως «οι πρώτες κάμερες είναι ήδη διαθέσιμες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν σταδιακά και οι υπόλοιπες μέχρι την ολοκλήρωση του δικτύου».

Πηγή: ΚΥΠΕ