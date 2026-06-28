Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Κυριακή 28/06/2026 και ώρα 11:40 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία Τριμιθιά κοντά στην κοινότητα Αναρίτα, της επαρχίας Πάφου.

Η επέμβαση των δυνάμεων δασοπυρόσβεσης ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 12:40, αφού έκαψε έκταση 0,8 εκταρίων, με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 3 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με 1 μικρό πυροσβεστικό όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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