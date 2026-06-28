Συνολικά 4.021 παράτυποι μετανάστες έχουν επαναπατριστεί ή απελαθεί από την Κύπρο από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας, μετά και τη νέα κοινή επιχείρηση αναγκαστικής επιστροφής που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον FRONTEX.

Μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) συμμετείχαν πρόσφατα στην κοινή επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας επαναπατρίστηκαν και απελάθηκαν υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, πρόκειται για τη δέκατη συμμετοχή της Κύπρου σε κοινές επιχειρήσεις επιστροφής του FRONTEX κατά το 2026, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν επαναπατριστεί ή απελαθεί συνολικά 4.021 άτομα από την Κυπριακή Δημοκρατία.