Σε κινητοποίηση το ΚΣΕΔ για διάσωση ναυαγού ανοιχτά του Ζυγίου.

Σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι αρμόδιες Αρχές στη θαλάσσια περιοχή του Ζυγίου, μετά από πληροφορία για ναυαγό που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στις 05:30 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» για τη διάσωση ατόμου στη θαλάσσια περιοχή του Ζυγίου, στην επαρχία Λάρνακας.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του ΓΕΕΦ, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Ο ναυαγός εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σε καλή κατάσταση από ταχύπλοο της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου, όπου παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου για προληπτικές εξετάσεις.

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