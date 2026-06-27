Η γήρανση του κτιριακού αποθέματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών (ECCE), Πλάτωνας Στυλιανού. Σημείωσε ότι οι πρόσφατοι καταστροφικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα «υπενθυμίζουν ότι η σεισμική ασφάλεια είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις χώρες που βρίσκονται σε σεισμογενείς περιοχές», τονίζοντας ότι οι μεγάλες ανθρώπινες απώλειες συνδέονται και με την ευπάθεια των κατασκευών.

Σε ό,τι αφορά την αντισεισμική προστασία των κτιρίων στην Κύπρο, ανέφερε ότι τα κτήρια που ανεγέρθηκαν μετά το 2012 προσφέρουν υψηλό επίπεδο αντισεισμικής προστασίας. Πρόσθεσε ότι τα κτήρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1994-2011 παρουσιάζουν σημαντικά βελτιωμένη σεισμική συμπεριφορά σε σύγκριση με εκείνα που ανεγέρθηκαν πριν από το 1994. Ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με το κτιριακό απόθεμα που δεν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται στη σεισμογενή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου όπου υπάρχει και σεισμική επικινδυνότητα.

«Στην Κύπρο έχουμε μέτρια έως σημαντική σεισμική επικινδυνότητα, η οποία όμως λαμβάνεται υπόψη πλέον στον αντισεισμικό σχεδιασμό των νέων κατασκευών», ανέφερε.

Όπως είπε, παρότι οι ισχυροί σεισμοί δεν είναι συχνοί στην Κύπρο, αφού ο τελευταίος μεγάλος ήταν το 1996, η ιστορία έχει δείξει ότι μπορούν να εκδηλωθούν.

«Για αυτό η ορθή εφαρμογή των αντισεισμικών κανονισμών, η σωστή συντήρηση, η τακτική αξιολόγηση των κτιρίων είναι ιδιαίτερα σημαντικές», σημείωσε.

Ο κ. Στυλιανού εξήγησε ότι τα κτίρια στην Κύπρο σχεδιάζονται σύμφωνα με τους ευρωκώδικες, οι οποίοι «εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην Κύπρο με νομοθετική ρύθμιση από το 2012 και διαθέτουν ένα πολύ σύγχρονο και υψηλό επίπεδο αντισεισμικού σχεδιασμού».

«Άρα τα κτίρια που γίνονται μετά το 2012 θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής ποιότητας γιατί υπάρχει και η υποχρεωτική επίβλεψη και διαθέτουν πάρα πολύ υψηλή αντισεισμική προστασία», είπε.

Σε σχέση με τα κτίρια που κατασκευάστηκαν με βάση τον κυπριακό αντισεισμικό κώδικα, ο οποίος εφαρμόστηκε από το 1994 μέχρι το 2011, ανέφερε ότι «παρουσιάζουν επίσης σημαντικά βελτιωμένη σεισμική συμπεριφορά σε σχέση με παλαιότερες κατασκευές πριν από το 1994».

Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Στυλιανού, «σημαντικό μέρος του υφιστάμενου μας κτιριακού αποθέματος ανεγέρθηκε πριν το 1994, πριν από την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών σχεδιασμών».

«Για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με το υφιστάμενο κτιριακό μας απόθεμα που δεν έχει γίνει με τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς», συμπλήρωσε.

Εξήγησε επίσης πως «οι αντισεισμικοί κανονισμοί δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι ένα κτίριο δεν θα υποστεί ζημιές σε κάποιο σεισμό».

Πρόσθεσε πως οι κατασκευές σχεδιάζονται για ένα συγκεκριμένο σεισμικό σχεδιασμού που καλύπτεται από τους ευρωκώδικες. «Πάντα ο πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποφυγή κατάρρευσης σε ένα κτίριο» είπε.

Είπε επίσης ότι εάν ένας σεισμός υπερβεί τον σχεδιασμού αυτό, ακόμα και ένα σωστά σχεδιασμένο κτίριο μπορεί να υποστεί βλάβες. «Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός είναι ανεπαρκής», αλλά πολλές φορές η σεισμική δράση ξεπερνά το επίπεδο για το οποίο είχε σχεδιαστεί η κατασκευή, ανέφερε συνεχίζοντας.

«Δεν μπορείς να σχεδιάζεις όλα τα κτίρια για ένα σεισμό σχεδιασμού 10 στην κλίμακα ρίχτερ γιατί μετά υπάρχει και το οικονομικό κόστος και άλλα πολλά πράγματα», διευκρίνισε.

«Υπάρχουν συγκεκριμένοι σεισμοί σχεδιασμού, που στην Κύπρο έχουν να κάνουν με τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση. Στη βάση αυτού είναι που γίνεται ο σεισμός σχεδιασμού», εξήγησε.

«Η γήρανση του κτιριακού αποθέματος αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος», ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΕΤΕΚ.

«Η πάροδος του χρόνου, η διάβρωση, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις ιδιαίτερα στις παραλιακές πόλεις που έχουμε την επίδραση από τη θάλασσα και τα άλατα, οι επεμβάσεις που γίνονται χωρίς σωστές μελέτες και η ελλιπής συντήρηση μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων κατασκευών ανεξάρτητα από την ηλικία τους», σημείωσε.

«Για αυτό τον λόγο θεωρούμε σαν ΕΤΕΚ ότι είναι αναγκαία η υιοθέτηση μιας εθνικής πολιτικής τακτικής επιθεώρησης, αξιολόγησης και συντήρησης των κτιρίων μας και των οικοδομών μας», ανέφερε.

«Προτεραιότητα πρέπει να είναι τα δημόσια κτίρια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι πολυκατοικίες που συγκεντρωθούν πολύ κόσμο, όλα τα δημόσια χρήσης κτίρια και γενικότερα κατασκευές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό χρηστών».

Όπως ανέφερε, ως ΕΤΕΚ έχουν καταθέσει επανειλημμένα θέσεις και απόψεις για το θέμα τόσο στη Βουλή όσο και σε Υπουργούς, ενώ έχουν διοργανώσει ημερίδες και έχουν εκδώσει τεχνικά εγχειρίδια.

«Ελπίζουμε ότι η νέα Βουλή θα ψηφίσει άμεσα αυτό το νομοσχέδιο διότι η έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων συντήρησης αποτελούν την καλύτερη επένδυση για προστασία των κτιρίων μας και της ανθρώπινης ζωής».

«Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι μεγάλες ανθρώπινες απώλειες δεν οφείλονται αποκλειστικά στον σεισμό, αλλά στην ευπάθεια των κατασκευών. Αυτό έχει φανεί και στη Βενεζουέλα» είπε.

«Η πρόληψη, η επιστημονική αξιολόγηση, η τακτική επιθεώρηση και η τακτική συντήρηση αποτελούν τον ασφαλέστερο δρόμο και για μας στην Κύπρο απέναντι σε κάθε μελλοντικό σεισμικό γεγονός», κατέληξε ο κ. Στυλιανού.

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Πηγή: ΚΥΠΕ