Πιθανές χαλαρώσεις μέτρων που εφαρμόζονται λόγω του αφθώδους πυρετού, στη βάση αιτημάτων κτηνοτροφικών αγροτικών οργανώσεων και της επιδημιολογικής εικόνας, αναμένεται να περιληφθούν σε νέο διάταγμα το επόμενο διάστημα, δήλωσε το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιδημιολογικής ομάδας, Δημήτρης Επαμεινώνδας.

Ο κ. Επαμεινώνδας ανέφερε ότι την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εβδομαδιαία συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν αιτήματα των κτηνοτροφικών οργανώσεων για χαλάρωση μέτρων, με βάση την επιδημιολογική εικόνα.

Όπως είπε, τα θέματα που τέθηκαν θα οριστικοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε «το πιο πιθανό» να εκδοθεί νέο διάταγμα την ίδια εβδομάδα ή, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τη μεθεπόμενη.

Ο κ. Επαμεινώνδας σημείωσε ότι προτιμά να μην υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των συγκεκριμένων μέτρων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να αποφασιστεί ποια από όσα συζητήθηκαν θα περιληφθούν στο διάταγμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η παγκύπρια δειγματοληψία επιτήρησης για τον αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα αποτελέσματα, που αφορούσαν τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, ήταν αρνητικά, ενώ αναμένονται και τα υπόλοιπα αποτελέσματα από τις άλλες επαρχίες, τα δείγματα των οποίων έχουν ήδη αποσταλεί στο εργαστήριο για ανάλυση.

Ερωτηθείς για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση και μετάδοση του ιού, ο κ. Επαμεινώνδας είπε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η υπεριώδης ακτινοβολία της περιόδου δεν ευνοούν την επιβίωσή του, μειώνοντας τις πιθανότητες μετάδοσης.

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Πηγή: ΚΥΠΕ