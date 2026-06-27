Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας εμπλουτίζει τις υπηρεσίες στις παραλίες του με την εγκατάσταση δύο νέων ανοικτών δανειστικών βιβλιοθηκών στην Αγία Τριάδα και το Κάππαρη. Η πρωτοβουλία προωθεί την ανάγνωση και ενισχύει τον πολιτιστικό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες τη δυνατότητα δανεισμού ή ανταλλαγής βιβλίων, αναφέρεται σε ανακοίνωση το Δήμου.

«Οι νέες βιβλιοθήκες προσφέρουν τη δυνατότητα δανεισμού ή ανταλλαγής βιβλίων, συνδυάζοντας την απόλαυση της θάλασσας με τη χαρά της ανάγνωσης» προστίθεται.

Σημειώνεται πως η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου για τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας στις παραλίες του Πρωταρά, εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής.

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Πηγή: ΚΥΠΕ