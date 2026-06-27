Παρεμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ στη λειτουργία της Υπηρεσίας, κατά παράβαση, όπως αναφέρουν, ομόφωνων αποφάσεων του ΔΣ, καταγγέλλουν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ, προειδοποιώντας για κίνδυνο διοικητικής αποσύνθεσης του Οργανισμού.

Σε επιστολή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ημερομηνίας 26 Ιουνίου, την οποία έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα, οι συντεχνίες ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ κάνουν λόγο για «συστηματική και εξωθεσμική συμπεριφορά» του Προέδρου του ΔΣ, υποστηρίζοντας ότι, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων του, παρεμβαίνει στο έργο της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, ο Πρόεδρος του ΔΣ επικαλείται προφορικές «οδηγίες από το Προεδρικό» και προβαίνει σε απευθείας παροχή οδηγιών προς υπηρεσιακούς λειτουργούς για ανατροπή ή μη εφαρμογή ομόφωνων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συντεχνίες αναφέρουν ότι η πρακτική αυτή συνιστά «σοβαρό θεσμικό ατόπημα» και εγκυμονεί κινδύνους για την ΑΗΚ, καθώς, όπως σημειώνουν, υπονομεύει τη συλλογικότητα και τη νομιμότητα στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων.

Προσθέτουν ότι η απευθείας παροχή προφορικών οδηγιών προς υπηρεσιακούς λειτουργούς, κατά παράβαση αποφάσεων του ΔΣ, δημιουργεί κλίμα «διοικητικής αναρχίας και λειτουργικής απορρύθμισης», εκθέτοντας, όπως υποστηρίζουν, λειτουργούς σε υπηρεσιακούς και νομικούς κινδύνους.

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της ΑΗΚ αναφέρουν ακόμη ότι τέτοιες πρακτικές καλλιεργούν αντίληψη παράκαμψης θεσμοθετημένων διαδικασιών και πλήττουν τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ισονομίας και της αξιοκρατίας.

Καλούν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει το θέμα ως κατεπείγον σε έκτακτη συνεδρίαση, να απαιτήσει την άμεση παύση κάθε εξωθεσμικής και μονομερούς παρέμβασης στη λειτουργία της Υπηρεσίας και να διασφαλίσει την εφαρμογή των αποφάσεών του.

Ζητούν, επίσης, προστασία του προσωπικού από παράνομες προφορικές εντολές που παρακάμπτουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και επίσημη τοποθέτηση του ΔΣ ότι η ΑΗΚ λειτουργεί στη βάση της νομιμότητας, της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.

Οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι, αν δεν υπάρξει άμεση συμμόρφωση προς τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, θα ενημερώσουν τα αρμόδια ελεγκτικά και θεσμικά όργανα της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων του Γενικού Ελεγκτή και των αρμόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, και θα λάβουν κάθε νόμιμο μέτρο για την προάσπιση του Οργανισμού, των εργαζομένων και του δημόσιου συμφέροντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ