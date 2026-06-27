Περίπου αυτή την στιγμή έχουν βαθμολογηθεί και καταγραφεί στο μηχανογραφικό σύστημα και θεωρούνται ολοκληρωμένα περίπου το 1/3 των γραπτών των υποψηφίων για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δρ Σωκρατης Μυλωνάς, Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Εξετάσεων, Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

«Υπάρχει ακόμα 1/3 των γραπτών που βρίσκεται σε διάφορα στάδια διόρθωσης, καταχώρησης και ελέγχου, και έχουμε το τελευταίο τρίτο, το οποίο είναι σε πιο αρχικά στάδια της διόρθωσης του», πρόσθεσε.

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις ολοκληρώθηκαν χθες, Παρασκευή με το μάθημα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι «όλα πήγαν ομαλά», χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, προσθέτοντας πως τα γραπτά των υποψηφίων ανέρχονται σε 21-22 χιλιάδες τα οποία βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα των διευκολύνσεων που παραχωρήθηκαν, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι η Ειδική Επιτροπή παροχής διευκολύνσεων που ορίζεται από τη νομοθεσία των Παγκύπριων Εξετάσεων λειτουργεί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία και παρείχε στους υποψήφιους ένα ευρύ φάσμα, διευκολύνσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε υποψηφίου.

«Αυτές μπορεί να είναι παράταση χρόνου - που είναι και το επίμαχο θέμα που αναφέρθηκε τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να είναι μικρά διαλείμματα, μπορεί να είναι άλλες εξαιρέσεις, για παράδειγμα η δυνατότητα ένας υποψήφιος να παρακαθίσει την εξέταση μόνος του σε κάποιο χώρο, αν αντιμετωπίζει κάποιο ειδικό πρόβλημα ή σε κάποιον άλλο χώρο εκτός του εξεταστικού κέντρου, όπως για παράδειγμα σε κάποιο νοσοκομείο ή ακόμη και στο σπίτι. Άρα αντιμετωπίζονται κάποια προβλήματα τα οποία εξετάστηκαν από την Επιτροπή, και εγκρίθηκε η συγκεκριμένη διευκόλυνση», συμπλήρωσε.

Όπως είπε ο κ. Μυλωνάς, υπάρχουν πάρα πολλές διευκολύνσεις.

«Μπορεί κάποιος να τις δει σε σχετική εγκύκλιο που έχουμε εκδώσει ως Υπηρεσία Εξετάσεων μαζί με την ανακοίνωσή των διευκολύνσεων και των δελτίων υποψηφίων που δόθηκαν στους υποψηφίους πριν από τις εξετάσεις», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που πήρε δημοσιότητα με την παροχή επιπρόσθετου χρόνου σε αριθμό υποψηφίων, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι η Ειδική Επιτροπή εξέτασε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, αλλά κατά κανόνα η παροχή αυτής της διευκόλυνσης δόθηκε σε υποψήφιους που ζήτησαν τον επιπρόσθετο χρόνο. Εξήγησε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είχε παραχωρηθεί εκ των προτέρων η συγκεκριμένη διευκόλυνση από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ως παιδιά της ειδικής αγωγής, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση που είχε γίνει προηγουμένως.

«Δηλαδή δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε τώρα στις Παγκύπριες Εξετάσεις αλλά μία διευκόλυνση που έπαιρναν οι μαθητές διαχρονικά, ενδεχομένως και από προηγούμενες τάξεις, ίσως και από το Γυμνάσιο. Η Ειδική Επιτροπή παροχής διευκολύνσεων έδωσε παγκύπρια 5 διευκολύνσεις αυτού του τύπου, δηλαδή παράτασης χρόνου σε υποψήφιους που δεν είχαν εγκριθεί προηγουμένως από τις Επαρχιακές Επιτροπές και αφορά παιδιά με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Στην Πάφο συγκεκριμένα που αναφέρθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα είχε εγκριθεί μία τέτοια περίπτωση. Άρα κατηγορηματικά, αναφέρω ότι η διευκόλυνση η συγκεκριμένη δόθηκε σε παιδιά που την είχαν ήδη εξασφαλίσει από προηγουμένως», σημείωσε.

Αναφορικά με το ποια είναι τώρα η διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των Παγκύπριων εξετάσεων, ο κ. Μυλωνάς είπε ότι τα γραπτά συγκεντρώνονται στο κτίριο της Υπηρεσίας Εξετάσεων. «Το κάθε γραπτό βαθμολογείται από 2 ανεξάρτητους βαθμολογητές» συνέχισε, σημειώνοντας ότι τα ονόματα των υποψηφίων είναι καλυμμένα και αποκαλύπτονται μόνο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία βαθμολόγησης από όλους τους βαθμολογήτες.

«Επίσης ο κάθε βαθμολογητής βαθμολογεί ανεξάρτητα και δεν βλέπει την βαθμολογία του προηγούμενου βαθμολογητή» οπότε καλύπτεται η βαθμολογία του πρώτου πριν δοθεί στον δεύτερο για βαθμολόγηση, συμπλήρωσε.

Σημείωσε, παράλληλα, ότι σε περίπτωση που θα προκύψει διαφορά πέραν του 10% μετά την αποκάλυψη των βαθμολογίων των δύο βαθμολογητών και την καταχώρηση στο μηχανογραφικό τους σύστημα, σύμφωνα και με τις πρόνοιες της νομοθεσίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, καλείται αναβαθμολογήτης, ο οποίος καταθέτει και εκείνος τη βαθμολογία του. «Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η τελική βαθμολογία σε αυτή την περίπτωση, στην ουσία είναι ο μέσος όρος των 3 βαθμολογητών», πρόσθεσε.

Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι στην παρούσα φάση έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία βαθμολόγησης για τα μαθήματα των πρώτων ημερών. «Αντιλαμβάνεστε, ότι μαθήματα όπως είναι τα Νέα Ελληνικά, που είναι πάρα πολλοί υποψήφιοι/ες και ένα γραπτό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην βαθμολόγηση, βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά έχουμε προχωρήσει αρκετά. Το ίδιο και με άλλα μαθήματα που έχουν δώσει μετά. Περίπου αυτή την στιγμή έχουν βαθμολογηθεί και καταγραφεί στο μηχανογραφικό σύστημα και θεωρούνται ολοκληρωμένα περίπου το 1/3 των γραπτών. Υπάρχει ακόμα 1/3 των γραπτών που βρίσκεται σε διάφορα στάδια διόρθωσης, καταχώρησης και ελέγχου, και έχουμε το τελευταίο τρίτο, το οποίο είναι σε πιο αρχικά στάδια της διόρθωσης του. Ευελπιστούμε ότι οι διαδικασίες μας θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ανακοινώσει και παλαιότερα, δηλαδή γύρω στις 24 Ιουλίου», ανέφερε.

Ακολούθως, είπε, ανακοινώνουν τόσο τις βαθμολογίες στα γραπτά όσο και τις θέσεις που έχουν εξασφαλίσει οι υποψήφιοι/ες, σύμφωνα με την αίτηση που έχουν κάνει για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου.

«Και εκεί ξεκινάει η διαδικασία για όσους έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για να εξασφαλίσουν θέσεις στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Εκεί θα βγει σχετική ανακοίνωση για να προχωρήσουν στις διαδικασίες της διεκδίκησης θέσης για τα Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Απλά να θυμίσω στους υποψήφιους και στους γονείς των υποψηφίων που είναι μαθητές ότι αυτές οι εξετάσεις είναι εξετάσεις στην ουσία κατάταξης», πρόσθεσε.

Άρα, ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, «εκεί που κάποτε βλέπουν οι γονείς ότι για ένα γραπτό μπορεί να το βρήκαν τα παιδιά τους κάποιο απαιτητικό ή και δύσκολο, θέλω να θυμούνται ότι αντίστοιχη δυσκολία πρέπει να αντιμετώπισαν όλοι οι υποψήφιοι/ες».

Πηγή: ΚΥΠΕ