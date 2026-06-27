Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη οκτώ προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη απασχόληση και άσκηση επαγγέλματος του ιδιώτη φύλακα χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή, καθώς και για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 621 οχήματα και ελέγχθηκαν 952 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 58 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 14 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 392 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 11 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 132 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ξεχωρίζουν επίσης, οι 31 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και οι δύο (2) υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, που προέκυψαν μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 213 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν έξι (6) έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.