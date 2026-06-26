Στην υπό δημιουργία αποκλειστικής Διεύθυνσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο αναφέρθηκε ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, στις Βρυξέλλες, τη Παρασκευή, σημειώνοντας παράλληλα ότι «ο στόχος μας δεν είναι απλά να συλλάβουμε μεμονωμένους δράστες, αλλά να εντοπίσουμε, να διασπάσουμε και να εξαρθρώσουμε ολόκληρα εγκληματικά δίκτυα, να στοχεύσουμε τις ηγετικές τους δομές, και να τα στερήσουμε από τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη που τροφοδοτούν τη δράση τους».

Ο κ. Αρναούτης μιλούσε εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας στην παρουσίαση της δεύτερης έκθεσης της Europol για τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα» (MTCNs) που δραστηριοποιούνται εντός ΕΕ.

«Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια ακόμη πιο δυναμική και συντονισμένη απάντηση, η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία δημιουργίας μιας αποκλειστικής Διεύθυνσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος», είπε ο Αρχηγός.

Αντλώντας από τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από την Europol και από συνεργαζόμενες αρχές επιβολής του νόμου σε όλη την Ευρώπη, ο κ. Αρναούτης εκτίμησε πως «η Διεύθυνση θα λειτουργήσει ως ο κεντρικός φορέας υπεύθυνος για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο».

«Η αποστολή της είναι να ενισχύσει τις ικανότητες συλλογής πληροφοριών, να βελτιώσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, να βελτιώσει τον συντονισμό και να εξασφαλίσει μια ενιαία εθνική απάντηση», είπε.

Διευκρινίζοντας τον στόχο της νέας δομής, ο Αρχηγός σημείωσε ότι «ο στόχος μας δεν είναι απλά να συλλάβουμε μεμονωμένους δράστες, αλλά να εντοπίσουμε, να διασπάσουμε και να εξαρθρώσουμε ολόκληρα εγκληματικά δίκτυα, να στοχεύσουμε τις ηγετικές τους δομές, και να τα στερήσουμε από τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη που τροφοδοτούν τη δράση τους».

Σχετικά με τα στοιχεία της έκθεσης της Europol για την Κύπρο την οποία και χαρακτήρισε «κάλεσμα σε δράση», o Αρχηγός σημείωσε ότι από τα 59 εγκληματικά δίκτυα που έχουν εντοπιστεί ως ενεργά στην Κύπρο, 10 αξιολογήθηκαν ως από τα πιο επικίνδυνα και συμπεριλήφθηκαν στην εθνική μας συμβολή στην έκθεση. «Οκτώ από αυτά τα δίκτυα εμπλέκονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ενώ τα υπόλοιπα συνδέονται με εκβιασμό, παράνομο τζόγο, ξέπλυμα χρήματος και άλλες σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες», εξήγησε.

Επιπλέον σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης, σημείωσε ότι αυτά «δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτά τα δίκτυα εκμεταλλεύονται αδυναμίες στα logistics, στα χρηματοοικονομικά συστήματα, στην ψηφιακή υποδομή και στο παγκόσμιο εμπόριο».

«Οι δραστηριότητές τους επηρεάζουν όχι μόνο τη δημόσια ασφάλεια αλλά και την οικονομική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη του κοινού και το κράτος δικαίου», ανέφερε.

Όπως σημείωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας, το οργανωμένο έγκλημα συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, γινόμενο όλο και πιο εξελιγμένο, διακρατικό και ανθεκτικό. «Επομένως, δεν είναι μόνο μια πρόκληση για την επιβολή του νόμου. Είναι μια πρόκληση για την ανθεκτικότητα και την ευημερία των κοινωνιών μας», είπε.

Όπως τόνισε ο κ. Αρναούτης, «καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της το οργανωμένο έγκλημα. Η δύναμη των εγκληματικών δικτύων έγκειται στην ικανότητά τους να λειτουργούν διασυνοριακά, να προσαρμόζονται ταχύτατα και να εκμεταλλεύονται αδυναμίες όπου αυτές υπάρχουν».

Υπογράμμισε ότι «η δική μας δύναμη πρέπει να έγκειται στην ενότητά μας, στη συνεργασία μας και στην κοινή μας αποφασιστικότητα». «Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν θα καθορίσει το μέλλον των κοινωνιών μας», είπε καταληκτικά.

Η παρουσίαση της έκθεσης έγινε παρουσία και του Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, καθώς και του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντής της Europol Γίργκεν Έμπνερ, στην έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΚΥΠΕ