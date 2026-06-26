Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο η ενδιάμεση αίτηση των κοινοτήτων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας, Κάτω Μονής, Αρεδίου, Μενοίκου, Μαλούντας και Ορούντας, για αναστολή της εκτέλεσης πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία και λειτουργία μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος από την οικιστική περιοχή Δαλίου σε χώρο πλησίον της κοινότητας Μιτσερού, μέχρι την εκδίκαση της σχετικής εκκρεμούσας έφεσης.

Προηγουμένως, το Διοικητικό Δικαστήριο είχε απορρίψει την προσφυγή των πιο πάνω οχτώ Κοινοτικών Συμβουλίων και είχε επικυρώσει τη χορηγηθείσα πολεοδομική άδεια.

Το Εφετείο, στην απόφαση της πλειοψηφίας των Δικαστών, εξέτασε στην ουσία της την αίτηση και κατέληξε πως, στην παρούσα περίπτωση, ούτε έκδηλη παρανομία θεμελιώνεται αλλά ούτε ανεπανόρθωτη ζημία, λ.χ. ως προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, όπως ήταν ο ισχυρισμός των κοινοτήτων.

Παράλληλα, με την απόφαση μειοψηφίας του Εφετείου, υιοθετήθηκε η θέση ότι η αίτηση δεν είχε δικονομικό υπόβαθρο και θα έπρεπε να απορριφθεί.

Το Διοικητικό Εφετείο έδωσε παράλληλα οδηγίες στα μέρη για σύντομη εκδίκαση της έφεσης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Θεοδώρα Πιπερή-Χριστοδούλου και ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας κ. Θάσος Χατζηλούκα.