Την αντίδραση της Accept – ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου προκάλεσε η ανάρτηση του Μάριου Ματσάκη πως «κάποια κανάλια προβάλλουν ξεδιάντροπα συγκεκριμένες σκηνές, προσπαθώντας να πείσουν δόλια τους νέους μας πως η ομοφυλοφιλία είναι απόλυτη φυσιολογική».

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η παρουσία ομόφυλων ζευγαριών στην τηλεόραση και στις τέχνες δεν αποτελεί “πρόκληση” αλλά άσκηση δικαιωμάτων και αναγκαίο βήμα προς την ουσιαστική ισότητα».

Σημείωε ότι «οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες και οι δημιουργοί που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες ομόφυλου έρωτα συμβάλλουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων, στην ενίσχυση της ορατότητας και στη μείωση του κοινωνικού στιγματισμού απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

«Η απαξίωση του έργου τους και η δημόσια έκφραση αποστροφής για τέτοιες απεικονίσεις δεν συνιστούν απλώς “διαφωνία” αλλά συντηρούν κλίμα μισαλλοδοξίας και ενισχύουν τη ρητορική μίσους», τόνισε.

Ο δημόσιος λόγος, συνέχισε, «ιδίως όταν εκφέρεται από πρόσωπα με δημόσιο ρόλο ή επιρροή, οφείλει να ασκείται με υπευθυνότητα και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρίς να υποκινεί εχθρότητα, διακρίσεις ή στιγματισμό».

Η Accept εξέφρασε συμπαράσταση «στους καλλιτέχνες, στις παραγωγές και στα μέσα που αναδεικνύουν ιστορίες αγάπης πέρα από τα ετεροκανονικά στερεότυπα» και τους κάλεσε να συνεχίσουν απερίσπαστα το έργο τους.

«Δεν επιδεικνύουμε καμία ανοχή σε ομοφοβικές τοποθετήσεις και πρακτικές», όπως ανακοίνωσε.