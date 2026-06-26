Ο Δήμος Λεμεσού ενισχύει τον εξοπλισμό του για τον καθαρισμό των παραλιών, με την παραλαβή ενός νέου σύγχρονου μηχανήματος, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη συντήρηση της άμμου και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, παραλήφθηκε το νέο μηχάνημα Beach Tech 5500, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τον συστηματικό καθαρισμό των παραλιών της πόλης, με στόχο τη διατήρηση της καθαριότητας και της ποιότητάς τους προς όφελος τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

Όπως αναφέρεται, η αξιοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Δήμου για αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, ενώ η προμήθεια του νέου μηχανήματος αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος σημειώνει ότι στόχος της συγκεκριμένης επένδυσης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες της Λεμεσού.