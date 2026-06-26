Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη εννέα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, κατοχή πυροβόλου όπλου και ρίψη πυροβολισμών, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, παράνομη κατοχή περιουσίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 370 οχήματα και ελέγχθηκαν 498 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 45 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 188 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και τρεις διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τέσσερα οχήματα. Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 101 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγινε μία καταγγελία οδηγού οχήματος, ενώ συνολικά έγιναν 67 έλεγχοι οδηγών. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.