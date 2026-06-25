Το μήνυμα ότι τα παιδιά με ΑΜεΑ πρέπει να συνεχίσουν να ονειρεύονται έστειλε η Πάολα Φραντζή, επικεφαλής της ενιαίας εκπαίδευσης της ΚΥΣΟΑ άτομο με τετραπληγία, κάτοχος τριών πτυχίων και υποψήφια διδάκτωρ, όπως σημείωσε η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου δίδοντάς της το λόγο στην σημερινή εκδήλωση στο Προεδρικό, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνομίλησε με παιδιά με αναπηρίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε την σύσταση της Υπηρεσίας/Μονάδας Ειδικής Εκπαίδευσης και Συμπερίληψης στο Υπουργείο Παιδείας στην οποία θα ενταχθούν όλες οι υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες της Ειδικής Εκπαίδευσης που σήμερα λειτουργούν παράλληλα. «Στόχος είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς για τους γονείς», τόνισε.

Η Πάολα Φραντζή μίλησε για την δική της εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση, την στήριξη από κάποιους εκπαιδευτικούς αλλά και τα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετώπισε. «Είμαι ρεαλίστρια να λέω τα πράγματα ως έχουν, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά» ανέφερε λέγοντας ότι βλέποντας τα θετικά στην εκπαίδευση θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα.

Το να μπαίνεις σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που σου υπαγορεύει ότι πρέπει να απαλλαγείς από συγκεκριμένα μαθήματα χωρίς να αξιολογούνται σωστά οι ανάγκες σου είναι λάθος. Και ν’ ακούς το περιβόητο ‘άστην να ονειρεύεται’, είπε. Η Πάολα πρόσθεσε ότι «εγώ συνέχισα να ονειρεύομαι και ναι, τα κατάφερα και σήμερα εργάζομαι». Γιατί, συνέχισε, ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι μόνο να ολοκληρώσει την φοίτηση και τις σπουδές αλλά να σου δώσει και τα κατάλληλα εφόδια για να μπεις στην αγορά εργασίας.

Στην εισαγωγική του παρέμβαση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ήθελε να ακούσει τα παιδιά, τις δικές τους εμπειρίες, σκέψεις και όσα θέλουν ν’ αλλάξουν γιατί θεωρούν ότι δεν είναι σωστά. Αυτά που θ’ ακούσουν, ανέφερε θα ληφθούν ουσιαστικά υπόψη στη διαβούλευση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ειδικής Εκπαίδευσης ενώ ανακοίνωσε και την δημιουργία μιας νέας Ειδικής Μονάδας/Υπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδείας.. «Μετά από 27 χρόνια χρειάζεται μια πιο εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού και στόχος μας είναι όλα τα παιδιά να αποφοιτούν με ενιαίο πιστοποιητικό φοίτησης, χωρίς τον σημερινό διαχωρισμό», σημείωσε.

Την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά, είπε, απασχολεί το θέμα της Ειδικής Εκπαίδευσης από την πρώτη στιγμή και σημείωσε ότι ήδη προχώρησαν σε σημαντική ποιοτική αύξηση του αριθμού των συνοδών, 474 πρόσθετες θέσεις στη Δημοτική και 105 στη Μέση Εκπαίδευση καθώς και στην στοχευμένη και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών, σχολικών βοηθών και συνοδών, ώστε η καθημερινή στήριξη στην τάξη να είναι πιο ουσιαστική και ποιοτική.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην ανέγερση δύο νέων σχολικών μονάδων του Ειδικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά και του Ειδικού Σχολείου του Παιδικού Αναρρωτηρίου Ερυθρού Σταυρού στη Λεμεσό υπενθυμίζοντας ότι όλα τα Ειδικά Σχολεία λειτουργούν πλέον και ως θερινά, διευκολύνοντας σε σημαντικό βαθμό τις οικογένειες. Επέκτειναν, συμπλήρωσε την φοίτηση παιδιών με ΑΜεΑ μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας τους αλλά και το δικαίωμα γονικής άδειας για παιδιά με αναπηρία έως το 21ο έτος της ηλικίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε την σύσταση της Υπηρεσίας/Μονάδας Ειδικής Εκπαίδευσης και Συμπερίληψης στο ΥΠΑΝ, στην οποία θα ενταχθούν όλες οι υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες της Ειδικής Εκπαίδευσης που σήμερα λειτουργούν παράλληλα. «Στόχος είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς για τους γονείς».

Ήδη, συνέχισε, ξεκίνησαν την προετοιμασία, με τη συμμετοχή των Υπουργών Παιδείας, Εμπορίου, Εργασίας, Υγείας και της Υφυπουργού Πρόνοιας, ώστε αρχές - μέσα Ιουλίου «να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τι γίνεται μετά τα 22 χρόνια. Πρέπει οι ευκαιρίες που προσφέρει το κράτος να είναι ακριβώς οι ίδιες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Θα παρουσιάσουμε ολιστική πρόταση που θα αφορά φοίτηση, κατάρτιση, απασχόληση και φροντίδα μετά από τα σχολεία».

Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε μαζί για να πετύχουμε ένα κοινό στόχο, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ, Θέμις Ανθοπούλου είπε ότι καμιά φωνή δεν είναι πιο δυνατή, πιο ειλικρινής, πιο διαδραστική από την φωνή των παιδιών που διεκδικούν τα δικά τους δικαιώματα σημειώνοντας ότι στην σημερινή εκδήλωση ήρθαν για ν’ ακούσουν τα παιδιά. «Γιατί το μέλλον της Κύπρου είναι τα παιδιά ισότιμα μεταξύ τους και χωρίς διακρίσεις για τα παιδιά με αναπηρίες», πρόσθεσε.

Τα παιδιά είπε η κ. Ανθοπούλου, διεκδικούν την ισότιμη πρόσβαση στην ενιαία εκπαίδευση. Σημείωσε ότι η διαβούλευση γίνεται στη βάση της νομοθεσίας του ‘99 πολύ πριν την Σύμβαση των ΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες και σημείωσε επίσης ότι πίσω και δίπλα από το καθένα από τα παιδιά με αναπηρίες υπάρχουν γονείς που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και πολλές φορές το εκπαιδευτικό πλαίσιο «μας απαντά ότι είμαστε υπερβολικοί». Το να διεκδικείς τα δικαιώματά σου δεν είναι υπερβολή, ανέφερε η Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ υπογραμμίζοντας την σημασία της οριζόντιας προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και όχι μόνο σε κτίρια και υποδομές.

Η συζήτηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης συνεχίστηκε χωρίς την παρουσία των ΜΜ. Εκτός από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδης, παρούσες ήταν η Υπουργός Παιδείας, η Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, η Επίτροπος Διοικήσεως και άλλοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, στο καταληκτικό σχόλιο με την ολοκλήρωση της συζήτησης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι σημείωσε πέντε σημεία τα οποία θεωρεί κλειδί για τη μετέπειτα πορεία του νομοσχεδίου. Το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε πιο εξατομικευμένη αξιολόγηση εξατομικευμένες λύσεις, το οποίο – είπε – είναι βασικό.

Το δεύτερο σημείο ανέφερε, είναι ότι πρέπει να χτίσουμε κουλτούρα που δεν έχουμε κι αυτό μας αφορά όλους, πολιτεία, κοινωνία, και ΚΥΣΟΑ που έχει πολύ καθοριστικό ρόλο. Άκουσε, σημείωσε, για το bullying και κάποιες προσβλητικές αναφορές που δεν θα έπρεπε να λέγονται σε μια χώρα δημοκρατική, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι κατέγραψε ως τρίτο σημείο τον ρόλο του εκπαιδευτικού, «έχουν τεράστια ευθύνη» και ως τέταρτο σημείο πως υπάρχουν λύσεις. «Είδαμε παραδείγματα πετυχημένα, άρα δεν είναι θέματα που δεν λύνονται. Υπάρχουν λύσεις. Χρειάζεται πολιτική βούληση να εφαρμοστούν». Το πέμπτο σημείο συνέχισε αφορά την περίοδο μετά το 22ο έτος ηλικίας.

Πρέπει να ξανακάνουμε μια τέτοια συνάντηση, διότι πρέπει να αξιολογούμε και τον εαυτό μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ