Με την εκλογή του Μίλτου Μιλτιάδους, χωρίς ανθυποψήφιο, στην προεδρία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ετήσιας Παγκύπριας Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσης της προηγούμενης τριετίας, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και ο προϋπολογισμός για το 2026 και αναδείχθηκαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, η Ομοσπονδία εκπροσωπεί 43 οργανώσεις ασθενών, εκ των οποίων οι 39 είναι πλήρη μέλη και οι τέσσερις συνδεδεμένα, εκπροσωπώντας περισσότερους από 90.000 ασθενείς σε όλη την Κύπρο.

Αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΟΣΑΚ, ο κ. Μιλτιάδους ανέφερε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και τεκμηρίωση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών, την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων.

Όπως ανέφερε, η νέα Εκτελεστική Επιτροπή θα επιδιώξει ειλικρινή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και των πολιτών, ενώ επανέλαβε ότι η δύναμη της ΟΣΑΚ βρίσκεται στις οργανώσεις-μέλη της και στη συλλογική τους δράση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να υπηρετεί τη διαχρονική αρχή του οργανωμένου κινήματος των ασθενών «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς».

Κατά τον απολογισμό της θητείας 2023–2026, ο απερχόμενος Πρόεδρος Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του Γραμματέα της ΟΣΑΚ, χαρακτήρισε την τελευταία τριετία ως μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων και οργανωτικής ανάπτυξης για την ΟΣΑΚ.

Μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων της περιόδου περιλαμβάνονται η ενεργός συμμετοχή της ΟΣΑΚ σε περισσότερες από 60 επιτροπές μέσω άνω των 50 εκπροσώπων, η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Ασθενούς, η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, η ψήφιση της νομοθεσίας για το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, καθώς και η ουσιαστική συμβολή της Ομοσπονδίας σε σειρά νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την ανακουφιστική φροντίδα, την αποκατάσταση, την κοινοτική νοσηλευτική, τα βιοϊατρικά εργαστήρια και άλλους κρίσιμους τομείς της υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας, μέσω της συνεργασίας για τον Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του Πολίτη και της δημιουργίας του «Οδηγού του Ασθενή», καθώς και στο έργο του Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων Ασθενών, το οποίο διαχειρίστηκε 1.526 παράπονα και αναφορές την τελευταία τριετία, συμβάλλοντας στην ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στο σύστημα υγείας.

Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τους Μίλτο Μιλτιάδους (Πρόεδρος), Στέλλα Ελευθεριάδου (Αντιπρόεδρος), Χαράλαμπο Παπαδόπουλο (Γραμματέας), Δέσποινα Ρούσου (Βοηθός Γραμματέας), Ανδρέας Πισίας (Ταμίας), Έμιλη Γρουτίδου – Πετρίδου (Βοηθός Ταμίας), Δημήτρη Λαμπριανίδη (Εκπρόσωπος Τύπου), Μάριο Βακανά - Ex Officio Μέλος (Προεδρεύων ΜΕ.Σ.Ν), Αντών Τρύφωνος - Ex Officio Μέλος (Προεδρεύων ΜΕ.Κ), Μαρία Κρινή - Ex Officio Μέλος (Πρόεδρος EUPATI CYPRUS).

Ο πρώην Πρόεδρος και νυν επίτιμος Πρόεδρος της ΟΣΑΚ Μάριος Κουλούμας, αναλαμβάνει τον συντονισμό της εφαρμογής προνοιών του στρατηγικού σχεδιασμού της ΟΣΑΚ και των αναγκαίων καταστατικών αλλαγών της Ομοσπονδίας.

Ο Μίλτος Μιλτιάδους είναι εκπαιδευτικός, Πρόεδρος, επί σειρά ετών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας και εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΥ Διετέλεσε στο παρελθόν μέλος σε αριθμό επιτροπών και συμβουλίων στον τομέα της Υγείας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και μέλος του Σκιώδους Υπουργικού Συμβουλίου του ΔΗΣΥ, θέση από την οποία παραιτήθηκε αμέσως μετά την υποβολή της υποψηφιότητας του για την προεδρία της ΟΣΑΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ