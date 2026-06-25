Στα χέρια των αμερικανικών αρχών βρίσκεται πλέον ένας από τους βασικούς υπόπτους σε υπόθεση που χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης Medicare στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Ιμπραήμ Χαλντούν Χίλμι συνελήφθη στα κατεχόμενα της Κύπρου και μεταφέρθηκε στη Νότια Φλόριντα, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για συμμετοχή σε κύκλωμα που φέρεται να υπέβαλε ψευδείς απαιτήσεις αποζημιώσεων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Πώς συνελήφθει

Ο Χίλμι κατάφερε να διαφεύγει της σύλληψης για περισσότερο από έναν χρόνο, μέχρι που εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές στην κατεχόμενη Κερύνεια φαίνεται να μεταφέθηκε στην Τουρκία. Ακολούθως, το FBI πραγματοποίησε επιχείρηση μεταφοράς κρατουμένου από το εξωτερικό (Foreign Transfer of Custody), επαναφέροντάς τον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ύποπτος μεταφέρθηκε στη Φλόριντα με ιδιωτικό αεροσκάφος και φωτογραφήθηκε φορώντας στολή κράτησης, με χειροπέδες και συνοδεία πρακτόρων του FBI.

Τη σύλληψη ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος ευχαρίστησε το FBI στο Μαϊάμι, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις τουρκικές αρχές και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, για τη συμβολή τους στην επιχείρηση.

CASE UPDATE FROM FBI MIAMI: The FBI’s successful FTOC (foreign transfer of custody) of Ibrahim Khaldoon Hilmi, who is charged with one of the biggest Medicare scams in history, demonstrates the FBI’s ongoing efforts to bring fraudsters to justice. Hilmi is wanted for his alleged… pic.twitter.com/f20gyDajk4 — FBI Miami (@FBIMiamiFL) June 22, 2026

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το κύκλωμα χρέωνε το Medicare για ουρολογικούς καθετήρες και άλλο ιατρικό εξοπλισμό που είτε δεν παραδόθηκε ποτέ είτε δεν ζητήθηκε από τους δικαιούχους.







Συνδέεται με δίκτυο απάτης άνω των 10 δισ. δολαρίων

Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι η υπόθεση αποτελεί συνέχεια της μεγάλης επιχείρησης καταπολέμησης απάτης στον τομέα της υγείας που πραγματοποιήθηκε το 2025, όταν 29 άτομα κατηγορήθηκαν για ψευδείς απαιτήσεις αποζημιώσεων που ξεπερνούσαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά τις συλλήψεις του 2025, η ίδια εγκληματική οργάνωση φέρεται να συνέχισε τη δράση της, προσθέτοντας επιπλέον απάτες ύψους 3,7 δισ. δολαρίων.

Δύο ακόμη ύποπτοι που συνελήφθησαν στην Εσθονία παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη στις 12 Ιουνίου, ενώ άλλοι πέντε κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στη νέα επιχείρηση του 2026.

455 κατηγορούμενοι σε νέα επιχείρηση

Η επιστροφή του Χίλμι στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας επιχείρησης «National Health Care Fraud Takedown» του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στην επιχείρηση του 2026 απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον 455 ατόμων για υποθέσεις απάτης που ξεπερνούν συνολικά τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιχειρήσεις κατά της απάτης στον τομέα της υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.