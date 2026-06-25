Πραγματοποιήθηκε χθες η ναυτική φάση της άσκησης έρευνας και διάσωσης «Μάρτυρας υπολοχαγός Τζιανέρ Γκιόνελι 2026» στα ανοικτά των ακτών της Αμμοχώστου, "εντός της τουρκικής ζώνης έρευνας και διάσωσης", όπως ανακοινώθηκε στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται, η άσκηση, την οποία παρακολούθησαν ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ, ο Τούρκος Υφυπουργός Εσωτερικών Κουμπρά Γκιουράν Γιϊτμπασί, ο Διοικητής της Τουρκικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Αχμέτ Κεντίρ και ο «διοικητής» των «δυνάμεων ασφαλείας» υποστράτηγος Ιλκέρ Γκιόργκιουλιού, διεξήχθη μδύο σενάρια. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, στα ανοικτά των ακτών της Αμμοχώστου σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού πλοίου που μετέφερε πολλούς μετανάστες και ενός εμπορικού γιοτ.

Με βάση το δεύτερο σενάριο, σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ ενός βυτιοφόρου καυσίμων που ταξίδευε από τη Σμύρνη προς τα Γαστριά Αμμοχώστου και ενός εμπορικού πλοίου που ταξίδευε από την Αμμόχωστο προς τη Μερσίνα.

Αναφέρεται ότι την άσκηση παρακολούθησε επίσης η οικογένεια του Τζιανέρ Γκιόνελλι από το πλοίο Γιασιάμ καθώς και δημοσιογράφοι από τη Τουρκία και τα κατεχόμενα. Όπως μεταδίδεται, στρατιωτικοί ακόλουθοι από το Αζερμπαϊτζάν, το Πακιστάν, τη Λιβύη, την Γκάμπια, τη Ζάμπια, τη Ρουάντα, τη Σιέρα Λεόνε και τη Σομαλία συμμετείχαν ως παρατηρητές.

Αμέσως μετά ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ ανέφερε ότι έγιναν μάρτυρες της επιτυχούς ολοκλήρωσης της άσκησης, προσθέτοντας πως «παράλληλα με αυτό, γινόμαστε μάρτυρες και μιας ισχυρής βούλησης που προστατεύει την ασφάλεια, το κράτος, την κυριαρχία και το μέλλον του τουρκοκυπριακού λαού».

Η ανατολική Μεσόγειος, συνέχισ,ε διέρχεται την κρίσιμη περίοδο από ποτέ, σχηματίζονται νέες συμμαχίες, δημιουργούνται νέες στρατιωτικές δομές και γίνονται νέοι υπολογισμοί για τους ενεργειακούς πόρους στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξοπλιστικές δραστηριότητες που έχει επιταχύνει η ε/κ διοίκηση τα τελευταία χρόνια, τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με ξένες στρατιωτικές δυνάμεις και τις προσπάθειές της να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή μας. Οι στρατιωτικές συνεργασίες με τη Γαλλία, οι προσπάθειες αύξησης της ξένης στρατιωτικής παρουσίας στο νησί και οι νέες ισορροπίες που επιχειρούνται να δημιουργηθούν στην Ανατολική Μεσόγειο αξιολογούνται προσεκτικά από τη δική μας οπτική γωνία", ανέφερε.

"Ωστόσο, όλοι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά αυτό: ο τουρκοκυπριακός λαός δεν είναι μόνος. Η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου δεν είναι μόνη. Πίσω από αυτά τα εδάφη βρίσκεται ένα ισχυρό κράτος, ένας ισχυρός στρατός και ένα ισχυρό έθνος. Η αποτελεσματική και πραγματική εγγύηση της μητέρας πατρίδας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας, είναι η θεμελιώδης εγγύηση της ασφάλειας του τουρκοκυπριακού λαού», είπε ο Ουστέλ.

Η Τουρκία, συνέχισε, είναι πλέον ένα ισχυρό κράτος που έχει λόγο όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. «Αυτή η δύναμη είναι επίσης η δύναμη του τουρκοκυπριακού λαού. Αυτή η δύναμη είναι η εγγύηση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η δύναμη είναι η εγγύηση της Γαλάζιας Πατρίδας», πρόσθεσε.

Η στάση τους στο Κυπριακό, ανέφερε ο κ. Ουστέλ, είναι σαφής και κανένα μοντέλο λύσης που προτείνεται "χωρίς την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού και χωρίς να βασίζεται στην πραγματικότητα τωνδύο λαών και δύο κρατών στο νησί δεν θα είναι βιώσιμο', υποστήριξε. "Η επανάληψη προσεγγίσεων που έχουν αποτύχει στο παρελθόν δεν θα ωφελήσει κανέναν», ανέφερε.

Ο τουρκοκυπριακός «λαός», κατέληξε, απαιτεί το δικό του «κράτος, τα κυριαρχικά του δικαιώματα και ίσο καθεστώς".

Πηγή: ΚΥΠΕ