Ο Δήμος Στροβόλου ενημερώνει το κοινό ότι το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, από τις 7:00 π.μ. μέχρι τις 7:00 μ.μ., θα πραγματοποιούνται κατασκευαστικές εργασίες στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από τη συμβολή της με την οδό Αλκμήνης μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αμμοχώστου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει κλειστό για την τροχαία κίνηση και θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας δια μέσου των οδών Νίκης – Νίκου Παντελίδη -Νίκου Ξυλούρη - Καρδίτσας – Τσερίου.

Παρακαλείται το κοινό να ακολουθεί την επιτόπου οδική σήμανση.