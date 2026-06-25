Εδώ και κάποιες εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη το σύστημα για την τοποθέτηση υποδομών για τη λειτουργία του «smart parking» στην επαρχία Λεμεσού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.

Η υποδομή φαίνεται να αφορά περίπου 2.500 χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Λεμεσού και στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι πολίτες θα μπορούν μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τους να βλέπουν ανά πάσα στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία.

Το σύστημα γνωστοποιήθηκε από τον Δήμο Λεμεσού το 2023 και υπογράφηκε η σύμβαση με την εταιρεία Blue Sun Automation Ltd τον Ιούνιο του 2025, συνολικού ύψους € 5.172.000 συν ΦΠΑ.

Έχουν τοποθετηθεί ήδη σε πάρα πολλούς παρόδιους χώρους στάθμευσης αισθητήρες που θα αναγνωρίζουν αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης ή όχι και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ηλεκτρονικά. Η εγκατάσταση αυτών των αισθητήρων συνεχίζεται και θα λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη. Την ίδια στιγμή, στους οργανωμένους χώρους στάθμευσης, θα τοποθετηθούν μπάρες και έτσι η στάθμευση θα είναι ελεγχόμενη.

Επίσης, στις αρχές Ιουλίου προγραμματίζεται να γίνουν εργασίες σε διάφορους οργανωμένους χώρους στάθμευσης. Στον Εναέριο, αναμένεται να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εισόδου και εξόδου, όπως και αλλαγή στη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης για να υπάρχει περισσότερη άνεση. Στη συνέχεια, στην λίστα μπαίνουν οι χώροι στάθμευσης στον μόλο Λεμεσού.

Ακόμα, φαίνεται πως δεν έχουν καταλήξει στις τιμές χρέωσης και το θέμα θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα στη διαχειριστική επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου. Επιπλέον, αναμένονται οι αποφάσεις για τον καθορισμό πολιτικής για παραχώρηση διευκολύνσεων σε μόνιμους κατοίκους, ωστόσο κανείς δεν επιθυμεί οι χώροι αυτοί να καταλαμβάνονται σε μόνιμο επίπεδο.

Η χρέωση αναμένεται στο €1 την ώρα, με ανώτατη τιμή τα €15 την ημέρα για όλους, ενώ θα υπάρχουν τρόποι ασφαλείας για να μην γίνεται κατάχρηση.

Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση της εμπορικότητας στο κέντρο της πόλης. Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα μπορέσει να βοηθήσει και τους τροχονόμους να παρεμβαίνουν άμεσα όπου υπάρχει παρανομία, αφού θα μπορούν να το δουν σε πραγματικό χρόνο.