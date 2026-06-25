Στην πρωτοποριακή εφαρμογή καμερών και μετεωρολογικών σταθμών σε κάθε οργανωμένη παραλία του Πρωταρά, προχωρεί ο Δήμος, με στόχο την άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση του κοινού για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις παραλίες.

Οι λουόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται ζωντανά για την εικόνα κάθε παραλίας, τις καιρικές συνθήκες και την θερμοκρασία του νερού από μακρινή απόσταση.

Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα προσφέρει ευκολία, καλύτερο προγραμματισμό και άμεση πληροφόρηση για την εικόνα του καιρού στις παραλίες. Αυτό το σύστημα θα βοηθήσει σημαντικά τους επισκέπτες να εξοικονομήσουν χρόνο, θα αποφεύγουν την ταλαιπωρία και θα μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις εξορμήσεις τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο» η ανταποκρίτρια Παρασκευή Πασκουή, αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του Δήμου για αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στις παραλίες του, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία προς όφελος των επισκεπτών.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Πρωτοσέλιδο: