Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης μεταξύ των κοινοτήτων Μαλιάς και Δοράς στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Η φωτιά κατέκαυσε συνολική έκταση περίπου ενάμιση εκταρίου, αποτελούμενη από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν τις εργασίες πλήρους οριοθέτησης της πυρκαγιάς με τη συνδρομή προωθητή γαιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε μηχανοκίνητο όχημα που βρισκόταν εν κινήσει. Μετά την εκδήλωση της φωτιάς, το όχημα ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου, ενώ η οδηγός εξήλθε έγκαιρα και με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύσει.

Στο σημείο θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας πυροσβεστικές δυνάμεις για πλήρη οριοθέτηση της καμένης περιοχής και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.