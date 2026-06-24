Στη σύλληψη και τέταρτου υπόπτου προσώπου, άντρα ηλικίας 35 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κατοχής με σκοπό την προμήθεια, ποσότητας ρητίνης κάνναβης, βάρους έξι κιλών και 373 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητας συνθετικής κάνναβης – ουσία γνωστή ως KIEF, βάρους ενός κιλού, που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, κατά τη διενέργεια επιχείρησης έρευνας σε αγροικία 49χρονου, στην επαρχία Αμμοχώστου, στις 20/06/2026.

Ο 35χρονος συνελήφθη γύρω στις 1045 πριν το μεσημέρι σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης εμπορίας ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τελούν υπό κράτηση, δυνάμει δικαστικών διαταγμάτων, τρία πρόσωπα, άντρες ηλικίας 49, 37 και 28 ετών. Οι 49χρονος και 28χρονος συνελήφθησαν στις 20/06/2026, κατά τη διενέργεια της έρευνας, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στην αγροικία του 49χρονου. Ακολούθησε στις 22/06/2026, η σύλληψη και του 37χρονου.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζει τις εξετάσεις.