Ο ΕΟΑ Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό ύψους €1,2 εκατ. για αντικατάσταση και επιδιόρθωση φρεατίων λυμάτων στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης. Στόχος είναι η μείωση της εισροής υφάλμυρων υπόγειων υδάτων, που επιβαρύνουν το δίκτυο αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση 18 φρεατίων και επιδιόρθωση 55 ακόμη, με διάρκεια υλοποίησης 36 μηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο ΕΟΑ Λάρνακας «στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και συντήρησης των υποδομών του αποχετευτικού συστήματος της επαρχίας, προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού ΕΟΑΛ 08/2026 με τίτλο Έργο αντικατάστασης και επιδιόρθωσης υφιστάμενων φρεατίων λυμάτων του Αποχετευτικού Συστήματος Α’ Φάσης Λάρνακας».

Αναφέρεται ότι «ο διαγωνισμός εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων του Οργανισμού για αναβάθμιση των υποδομών και αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται σε υφιστάμενα φρεάτια της Α’ φάσης του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας με στόχο τη μείωση της διείσδυσης υφάλμυρων υπόγειων υδάτων στο δίκτυο αποχέτευσης που έχουν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του δικτύου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και της διαχείρισηςτου ανακτημένου νερού».

Σημειώνεται πως «το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση δεκαοκτώ (18) υφιστάμενων φρεατίων λυμάτων στις περιοχές Ε και F του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας (περιοχή Διυλιστηρίων) καθώς και προνοητικές εργασίες για επιδιόρθωση άλλων πενήντα πέντε (55) φρεατίων σε άλλες περιοχές του δικτύου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €1.200.000 πλέον ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στο πλαίσιο δράσεων μείωσης της αγωγιμότητας του ανακτημένου νερού.

Αναφέρεται ότι «η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) μήνες αφορούν την αντικατάσταση των φρεατίων στις περιοχές Ε και F και οι υπόλοιποι τις προνοητικές εργασίες επιδιόρθωσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ