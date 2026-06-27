Με χορηγίες που φτάνουν μέχρι και τις €75.000, το κράτος επιχειρεί να δώσει νέα πνοή στις ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές της Κύπρου, προσφέροντας ισχυρά κίνητρα σε νέους, ζευγάρια και οικογένειες για να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία στην ύπαιθρο.

Μέσα από την 6η προκήρυξη του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, παρέχεται οικονομική ενίσχυση για ανέγερση, αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας σε 276 κοινότητες και περιοχές, με τα υψηλότερα ποσά να κατευθύνονται στις πιο απομακρυσμένες και δημογραφικά ευάλωτες κοινότητες.

Τα ποσά ανά κατηγορία

Οι υψηλότερες χορηγίες παραχωρούνται στις εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες.

Επιπλέον μπόνους για εκτοπισθέντες και Τηλλυρία

Το σχέδιο προβλέπει πρόσθετη ενίσχυση 20% για εκτοπισθέντες σε όλες τις κατηγορίες περιοχών. Αντίστοιχη αύξηση 20% παρέχεται για κατοικίες που αποκτώνται στην περιοχή της Τηλλυρίας. Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος είναι εκτοπισθείς και επιλέγει να εγκατασταθεί στην Τηλλυρία, η αύξηση ανέρχεται συνολικά στο 40%.

Πρόσθετες ενισχύσεις έως €40.000

Πέραν της βασικής χορηγίας, το σχέδιο προβλέπει:

μέχρι €10.000 για ειδικές κατασκευές που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία,

μέχρι €20.000 για τοίχους αντιστήριξης και άλλες ειδικές κατασκευές σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,

μέχρι €40.000 για αντίστοιχες εργασίες στις εξόχως ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαιούχοι είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν κατέχουν ή δεν κατείχαν άλλη ιδιόκτητη κατοικία τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν έχουν επωφεληθεί από άλλο κρατικό στεγαστικό σχέδιο.

Παράλληλα, το σχέδιο θέτει εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι πιο ευνοϊκά για τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Για παράδειγμα, για μονήρες άτομο το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στις €30.000 στις ακριτικές περιοχές, στις €35.000 στις ορεινές και μειονεκτικές και στις €50.000 στις εξόχως ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες. Για οικογένεια επτά ή περισσότερων ατόμων το όριο φτάνει μέχρι τις €95.000.

Οι περιοχές που καλύπτονται

Το σχέδιο καλύπτει συνολικά 276 κοινότητες και περιοχές, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Ακριτικές περιοχές κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης.

Ορεινές και μειονεκτικές κοινότητες που πληρούν κριτήρια υψομέτρου, απόστασης ή πληθυσμού.

Εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απομακρυσμένες κοινότητες, όπου παρέχονται και οι μεγαλύτερες χορηγίες.

Δείτε εδώ όλες τις περιοχές

Κεντρικό μήνυμα του σχεδίου είναι ότι όσο πιο απομακρυσμένη ή δημογραφικά ευάλωτη είναι μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική ενίσχυση που παρέχει το κράτος, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η αστυφιλία και να δοθούν κίνητρα εγκατάστασης στην κυπριακή ύπαιθρο.

Αναλυτικά οι πληροφορίες του σχεδίου