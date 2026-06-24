Την έντονη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί στους οργανωμένους κατασκηνωτικούς χώρους της Κύπρου εκφράζει αναγνώστης του SigmaLive, ο οποίος απέστειλε επιστολή και εκτενές υπόμνημα, καταγγέλλοντας ότι η κατασκήνωση στο νησί έχει μετατραπεί σε μια ολοένα και πιο δύσκολη επιλογή για πολίτες και επισκέπτες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, αρκετοί κατασκηνωτικοί χώροι είτε παραμένουν κλειστοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα είτε υπολειτουργούν, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, πλήττει τον εναλλακτικό τουρισμό και στερεί από οικογένειες και φυσιολάτρες μια οικονομική μορφή διακοπών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κατασκηνωτικούς χώρους που διαχειρίζεται το Τμήμα Δασών. Ο αναγνώστης σημειώνει ότι ο χώρος στα Πλατάνια έκλεισε για σκοπούς αναβάθμισης, ενώ ο κατασκηνωτικός χώρος στο Καμπί του Καλογήρου στον Πρόδρομο παραμένει κλειστός εδώ και χρόνια λόγω εργασιών ανακαίνισης. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για την καθυστέρηση στην επαναλειτουργία άλλων χώρων, αποδίδοντάς την σε εκκρεμότητες που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων.

Ο ίδιος στρέφει τα βέλη του και προς τις τοπικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι ο Κατασκηνωτικός Χώρος Τροόδους λειτουργεί μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή για μεγαλύτερο μέρος του έτους. Παράλληλα, αναφέρεται και στον κατασκηνωτικό χώρο της Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος, όπως υποστηρίζει, παραμένει κλειστός τα τελευταία χρόνια.

Σε ξεχωριστή επιστολή που απέστειλε προς αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς, ο αναγνώστης εκφράζει προβληματισμό για την κατάσταση του Κατασκηνωτικού Χώρου Τροόδους, κάνοντας λόγο για έλλειψη προγραμματισμού, περιορισμένη περίοδο λειτουργίας και ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. Ζητεί, μεταξύ άλλων, ενημέρωση για την αρμόδια αρχή διαχείρισης του χώρου, τα κριτήρια λειτουργίας του, την επάρκεια των υποδομών και τα κονδύλια που έχουν διατεθεί τα τελευταία χρόνια για συντήρηση και αναβάθμιση.

Όπως αναφέρει, οι πολίτες που επιλέγουν την κατασκήνωση δικαιούνται σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, καθώς και σαφή προγραμματισμό ως προς τις περιόδους λειτουργίας των χώρων. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε οι κατασκηνωτικοί χώροι να καταστούν ξανά προσβάσιμοι και λειτουργικοί προς όφελος του κοινού και του εναλλακτικού τουρισμού.