Έντονος προβληματισμός επικρατεί στην κοινότητα της Επισκοπής, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγράφεται ένα ανεξήγητο κύμα εξαφανίσεων γατών, με δεκάδες ζώα να έχουν χαθεί χωρίς να αφήσουν κανένα ίχνος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα έχουν εξαφανιστεί περίπου 70 γάτες που ζούσαν στην περιοχή και βρίσκονταν υπό τη φροντίδα εθελοντών και φιλόζωων. Πρόκειται, στην πλειονότητά τους, για στειρωμένα ζώα, γνωστά στους κατοίκους της κοινότητας, οι οποίοι τα φρόντιζαν και τα τάιζαν σε καθημερινή βάση.

Όπως πληροφορείται το Lemesos TV, οι εξαφανίσεις σημειώθηκαν σταδιακά μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, με τις γάτες να χάνονται η μία μετά την άλλη. Το στοιχείο που εντείνει το μυστήριο είναι ότι δεν έχουν εντοπιστεί ούτε νεκρά ούτε τραυματισμένα ζώα, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για τον εντοπισμό τους.

«Δεν βρέθηκαν σε δρόμους, δεν εντοπίστηκαν χτυπημένες από αυτοκίνητα, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της περιοχής. Είναι σαν να εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της Επισκοπής, περιγράφοντας την έκταση του προβλήματος.

Το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Κάτοικοι αναφέρουν ότι προχώρησαν σε καταγγελίες προς την Αστυνομία, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να εξηγεί τι συνέβη στα ζώα ή να οδηγεί στον εντοπισμό πιθανού υπεύθυνου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς πολλοί κάτοικοι είχαν αναπτύξει ιδιαίτερο δεσμό με τα γατάκια της περιοχής. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι οι εξαφανίσεις ενδέχεται να συνδέονται με παράνομες ενέργειες εις βάρος των ζώων.

Οι κάτοικοι ζητούν την εντατικοποίηση των ερευνών και απευθύνουν έκκληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες ή έχει παρατηρήσει ύποπτες κινήσεις στην περιοχή να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, με στόχο να δοθούν απαντήσεις σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα και ανησυχία στην κοινότητα.

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