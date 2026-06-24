Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας) πληροφορεί το κοινό ότι σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, έχει διακοπεί η παροχή πόσιμου νερού στη περιοχή του παλαιού ΓΣΖ, στην επαρχία Λάρνακας, λόγω εργασιών βελτίωσης δικτύου επηρεάζοντας τις οδούς Αδαμάντιου Κοραή, Ακαδήμου, Φρανγκλίνου Ρούσεβελτ, Ουίλιαμ Ουίαρ, Ακαδήμου και Αδρανουπόλεως.

Η αποκατάσταση της υδροδότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί και η παροχή νερού να επανέλθει κανονικά στις 20:00.

Ο ΕΟΑΛ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της περιοχής.

Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών, μέχρι την επαναλειτουργία της Μονάδας Αφαλάτωσης, ενώ σημειώνεται ότι η αποτελεσματική χρήση του νερού θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας που μαστίζει τον τόπο μας.

Ο ΕΟΑ απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού.