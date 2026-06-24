Με αφορμή το κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη ο Διευθυντής του Τμήματος Μετεωρολογίας, κ. Φίλιππος Τύμβιος, μίλησε στην Εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, δηλώνοντας ότι αυτές οι αλλαγές αποτελούν χαρακτηριστικό του κλίματος, το οποίο βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

Ανέφερε, ότι παρατηρούμε απότομες και έντονες αλλαγές, συνεπώς έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Πέρσυ, είχαμε την περίοδο ξηρασίας, ενώ φέτος είχαμε αρκετές βροχές και με αυτό το μοτίβο των γρήγορων εναλλαγών αναμένεται να κυλήσει το κλίμα.

Ο κ. Τύμβιος τόνισε ότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε αυτές τις μεταβολές, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτές και δίνει χαρακτηριστικό παράδειγμα την τεράστια αγορά για κλιματιστικά που άνοιξε στην Ολλανδία. Προσθέτει ότι στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη άρχισαν εδώ και χρόνια να μελετούν την συμπεριφορά των δασικών πυρκαγιών, ενώ δεν είχαν ποτέ τέτοια φαινόμενα. Τώρα εκπαιδεύουν κόσμο για ενδεχόμενα πυρκαγιών και υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να προετοιμαστούμε για τις αλλαγές, οι οποίες είναι αναπόφευκτες.

Επίσης, προσθέτει ότι η άνοδος στην μέση θερμοκρασία του πλανήτη είναι σταδιακή και όπως ο ίδιος ανέφερε, πριν περίπου 20 χρόνια θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να περιορίσουμε το φαινόμενο, ωστόσο «χάσαμε το παιχνίδι».

Ο κ. Τύμβιος διαβεβαιώνει ότι προσπαθούμε να προλάβουμε τα επόμενα, αλλά όπως φαίνεται πρέπει να συμβεί κάτι πολύ έντονο για να ταρακουνηθεί ο κόσμος, αφού ότι υπάρχουν χώρες που δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή και πολεμούν την αντίδραση σε αυτή επειδή τους πλήττει οικονομικά.

Σημαντική ήταν η χρηματική υποστήριξη από την Αμερική, η οποία αποσύρθηκε. Τονίζει ότι μετά την επανεκλογή του Τραμπ, διαλυθηκαν πολλές υποδομές, οι οποίες χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια και επενδύσεις για να στηθούν. Δίνει για παράδειγμα ένα δίκτυο που μετρά τη θερμοκρασία και τις κινήσεις στον Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό. Έτσι γίνεται ζημιά και στην πρόγνωση του καιρού, μόνο και μόνο για να μην δειξουμε οτι εχουμε μεταβολές.

Στην Κύπρο, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν να έχουμε ένα φυσιολογικο καλοκαίρι. Θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών κελσίου, αλλά με τις προγνώσεις που έχουμε φαίνεται να έχουμε λίγες βροχές και η θερμοκρασία να ανεβοκατεβαίνει σε φυσιολογικά πλαίσια, όπως ανέφερε.

Ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι: