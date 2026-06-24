Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων και ελέγχου των πρωτοκόλλων ασφαλείας, αποδίδουν οι Βρετανικές Βάσεις, μηνύματα που έλαβαν, το πρωί της Τετάρτης, προσωπικό και εργαζόμενοι στις Βάσεις Ακρωτηρίου.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, λήφθηκαν δυο μηνύματα, από τις Βρετανικές Βάσεις, με το πρώτο να καλεί το προσωπικό να ελέγξει το χώρο εργασίας του και να ενημερώσει σχετικά σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτων αντικειμένων. Το δεύτερο μήνυμα καλούσε το προσωπικό να προσέλθει για έλεγχο ταυτοτήτων εντός των κτιρίων και τυχόν παρουσία μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού.

Εκπρόσωπος των Βρετανικών Βάσεων κλήθηκε από το ΚΥΠΕ να τοποθετηθεί επί των μηνυμάτων που λήφθηκαν και όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση που στάλθηκε στους δημοσιογράφους «στο πλαίσιο των συνήθων προληπτικών μέτρων, τα πρωτόκολλα ασφαλείας ελέγχονται σε τακτική βάση και αυτό ήταν που δοκιμάστηκε σήμερα το πρωί στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου».

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Πηγή: ΚΥΠΕ