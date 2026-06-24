Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Όχι στους μισθούς πείνας» και «Τέρμα πια στην κοροϊδία, δεν είμαστε εργαζόμενοι Β' κατηγορίας», οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι στην Κυβέρνηση πορεύτηκαν την Τετάρτη από το Υπουργείο Οικονομικών ως το Προεδρικό, ζητώντας μισθολογικές αυξήσεις στο πλαίσιο της πρώτης 24ωρης απεργίας τους από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στις 10:00 στο Υπουργείο Οικονομικών και ακολούθως, με συντεταγμένη πορεία, μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου εκπρόσωποι των συντεχνιών επέδωσαν υπόμνημα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας την παρέμβασή του για επίτευξη συμφωνίας με το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τις συντεχνίες, οι ωρομίσθιοι έλαβαν τα τελευταία 17 χρόνια αύξηση μόλις 1,5%.

«Δεν είμαστε επαίτες και δεν παρακαλούμε κανέναν. Εργαζόμαστε σε βάρδιες, προσφέροντας καθημερινά κρίσιμες υπηρεσίες προς το κράτος και τους πολίτες, και απαιτούμε αξιοπρεπείς μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας», ανέφεραν οι διαμαρτυρόμενοι.

«Διεκδικούμε δίκαιες μισθολογικές αυξήσεις και αξιοπρεπή διαβίωση. Κάποιοι μάς λένε ότι ζητούμε πολλά, όμως το μόνο που απαιτούμε είναι να αναγνωριστεί έμπρακτα η προσφορά και η εργασία μας», πρόσθεσαν.

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