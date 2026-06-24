ε μια σημαντική αλλαγή για την επίγεια τηλεοπτική μετάδοση προχωρά η Κύπρος από την 1η Ιουλίου, καθώς η πλατφόρμα Velister τερματίζει τη λειτουργία της και αντικαθίσταται από το σύστημα DVB-T2, τη νέα γενιά ψηφιακής τηλεόρασης που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η μετάβαση σημαίνει ότι τα τηλεοπτικά κανάλια θα εκπέμπουν σε νέες συχνότητες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας εικόνας και ήχου, αλλά και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων.

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών EPIC, Cytavision, Cablenet και Primetel δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, καθώς το ΣΙΓΜΑ είναι ήδη διαθέσιμο σε υψηλή ευκρίνεια μέσω των πλατφορμών αυτών.

Αντίθετα, όσοι λαμβάνουν το τηλεοπτικό σήμα μέσω επίγειας κεραίας θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο ο εξοπλισμός τους υποστηρίζει το πρότυπο DVB-T2.

Εάν η τηλεόραση είναι συμβατή με το νέο σύστημα, αρκεί ένας επανασυντονισμός των καναλιών μέσω χειροκίνητης αναζήτησης στις συχνότητες 35 και 48.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν υποστηρίζει DVB-T2, οι τηλεθεατές θα χρειαστεί είτε να προμηθευτούν εξωτερικό αποκωδικοποιητή, με ενδεικτικό κόστος μεταξύ 25 και 35 ευρώ, είτε να αντικαταστήσουν την τηλεόρασή τους με νεότερο μοντέλο.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, οι περισσότερες τηλεοράσεις που έχουν αγοραστεί την τελευταία δεκαετία είναι ήδη συμβατές με το νέο πρότυπο.

Η μετάβαση στο DVB-T2 αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους τηλεθεατές, όπως καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, δυνατότητα μετάδοσης περισσότερων καναλιών και αξιοποίηση πιο σύγχρονης τεχνολογίας που ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παράλληλα, όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ στην καλύτερη δυνατή ποιότητα μέσω του ΣΙΓΜΑ θα πρέπει να διαθέτουν τηλεόραση Full HD (1920x1080) ή ανώτερη. Οι τηλεοράσεις 4K Ultra HD υποστηρίζουν πλήρως περιεχόμενο Full HD και μπορούν να προβάλλουν τις μεταδόσεις με υψηλή ευκρίνεια.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να ελέγξει εγκαίρως τον εξοπλισμό του ώστε να αποφευχθούν προβλήματα λήψης μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της Velister στο τέλος Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Hellas Sat ή στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22000737.