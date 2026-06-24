Πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άχρηστα αντικείμενα εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον παλαιό δρόμο Σκαρίνου – Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η κλήση λήφθηκε στις 17:49 και στο σημείο ανταποκρίθηκε η Ε.Μ.Α.Κ. με δύο πυροσβεστικά οχήματα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:06.

Από τη φωτιά επηρεάστηκαν δύο ακινητοποιημένα οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης κατάφεραν να προστατεύσουν παρακείμενο συνεργείο οχημάτων, αποτρέποντας την επέκταση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.



*Φωτογραφία αρχείου



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