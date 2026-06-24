Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και αρχαία μνημεία σήμερα, Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων «όλα τα Μουσεία, Αρχαιολογικοί Χώροι και Αρχαία Μνημεία θα παραμείνουν κλειστά για το ευρύ κοινό την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, λόγω της εξαγγελθείσας παγκύπριας εικοσιτετράωρης απεργίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού».

Εκφράζονται απολογίες για την ταλαιπωρία που τυχόν θα προκληθεί.

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Πηγή: ΚΥΠΕ