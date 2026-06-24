Γύρω στις 1:30 το πρωί σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε βαρύ φορτηγό (ρυμουλκό) ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι στη Λεμεσό.



Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.



Τα ακριβή αίτια της φωτιάς, στο παρόν στάδιο, παραμένουν άγνωστα.



Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπο φρούρηση και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.



Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.







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