Γύρω στις 1:30 το πρωί σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε βαρύ φορτηγό (ρυμουλκό) ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι στη Λεμεσό.

 Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς. 

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς, στο παρόν στάδιο, παραμένουν άγνωστα.

Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπο φρούρηση και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.
 
Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.



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