Γύρω στις 1:30 το πρωί σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε βαρύ φορτηγό (ρυμουλκό) ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι στη Λεμεσό.
Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Τα ακριβή αίτια της φωτιάς, στο παρόν στάδιο, παραμένουν άγνωστα.
Η σκηνή αποκλείστηκε και τέθηκε υπο φρούρηση και οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.
Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.
Δείτε φωτογραφίες:
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ΒΙΝΤΕΟ: Στάχτη και αποκαΐδια ρυμουλκό στη Λεμεσό - Έρευνες στο σημείο
SigmaLive
Γύρω στις 1:30 το πρωί σήμερα ξέσπασε πυρκαγιά σε βαρύ φορτηγό (ρυμουλκό) ιδιοκτησίας εταιρείας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι στη Λεμεσό.