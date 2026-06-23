Σε θέρετρο της Κύπρου θα συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα εκπρόσωποι της αμερικανικής πρωτοβουλίας «Board of Peace», σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής για τη διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τoυς Times of Israel, στην συνάντηση θα συμμετάσχουν μέλη του κεντρικού οργάνου της πρωτοβουλίας, εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) – μιας ομάδας Παλαιστινίων τεχνοκρατών που προορίζεται να αναλάβει τη διοίκηση του θύλακα μετά τη Χαμάς, καθώς και το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου που συντονίζει τις διάφορες δομές του σχεδίου.

Διπλωματικές πηγές που μίλησαν στους Times of Israel περιγράφουν τη συνάντηση ως μια προσπάθεια «επανεκκίνησης» (reset) μετά από έξι μήνες περιορισμένης προόδου επί του πεδίου. Παρά τη διεθνή στήριξη που έλαβε η πρωτοβουλία κατά την έναρξή της τον Ιανουάριο του 2026, οι εξελίξεις στη σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς, οι περιφερειακές εντάσεις και το αδιέξοδο στις συνομιλίες για τον αφοπλισμό της Χαμάς έχουν επιβραδύνει σημαντικά την εφαρμογή των σχεδίων ανοικοδόμησης.

Η ομάδα των Παλαιστινίων τεχνοκρατών παραμένει μέχρι σήμερα στο Κάιρο, χωρίς να έχει αναπτυχθεί στη Γάζα, ενώ δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν υποσχεθεί δωρητές δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί. Παράλληλα, τα σχέδια για προσωρινή και μόνιμη στέγαση των κατοίκων της Γάζας παραμένουν συνδεδεμένα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Στόχος της πρωτοβουλίας παραμένει η δημιουργία ενός πλαισίου μεταπολεμικής διακυβέρνησης, η εγκαθίδρυση παλαιστινιακής διοίκησης, η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και η έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας. Ωστόσο, σημαντικά πολιτικά και επιχειρησιακά εμπόδια εξακολουθούν να καθυστερούν την υλοποίηση του σχεδίου