Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:38, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην κοινότητα Ορόκλινη, στην επαρχία Λάρνακα.

Λόγω του έγκαιρου εντοπισμού, της άμεσης επέμβασης και του συντονισμού των πυροσβεστικών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:11, αφού έκαψε έκταση πέντε δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, συμμετείχαν 6 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα και 2 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 1 πυροσβεστικό όχημα.

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