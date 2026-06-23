Στην πρόοδο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, τη στήριξη των γεωργών και τις διαπραγματεύσεις για την επόμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), αναφέρθηκε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου.

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ημέρας του τελευταίου Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας υπό την Κυπριακή Προεδρία, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, η Υπουργός δήλωσε ότι κατά τους τελευταίους έξι μήνες η Προεδρία εργάστηκε για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Επισήμανε ότι οι εργασίες της Κυπριακής Προεδρίας επικεντρώθηκαν στη στήριξη των γεωργών, στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και στη διατήρηση της γεωργίας στον πυρήνα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από κλιματικές πιέσεις, μεταβλητότητα στις αγορές και διεθνή αβεβαιότητα.

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας προωθήθηκαν οι συζητήσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της στήριξης προς τις αγροτικές περιοχές, ενώ παράλληλα σημειώθηκε πρόοδος στις εργασίες για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η κα. Παναγιώτου ανέφερε επίσης ότι επιτεύχθηκαν συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον Κανονισμό της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, τον Κανονισμό για το Φυτικό Αναπαραγωγικό Υλικό και το πακέτο «Chemicals Omnibus», το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις απλούστευσης για τα λιπάσματα.

Παράλληλα, σημείωσε πως το Συμβούλιο εξασφάλισε διαπραγματευτικές εντολές για ζητήματα που αφορούν τη βιολογική γεωργία, την απλούστευση των κανόνων για την ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και την τροποποίηση των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των γεωργών στα λιπάσματα.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας, διατηρήσαμε τις αγροτικές αγορές ψηλά στην ατζέντα του Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας τακτικές ανταλλαγές απόψεων για τις αναδυόμενες προκλήσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για τη στήριξη των γεωργών και τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας», ανέφερε. Το γεγονός αυτό, σημείωσε, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό υπό το φως του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αγορές και το κόστος παραγωγής.

Αναφερόμενη στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου, η Υπουργός γνωστοποίησε πως συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στις αγορές και οι πιθανές επιπτώσεις τους για την ευρωπαϊκή γεωργία. Όπως είπε, παρά τη γενική ανθεκτικότητα των αγροτικών αγορών της ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις που συνδέονται με το κόστος εισροών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τα ζητήματα υγείας των ζώων.

Επισήμανε πως οι Υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε εγρήγορση και έτοιμοι να δράσουν όπου χρειάζεται.

Κεντρικό ζήτημα των συζητήσεων αποτέλεσε επίσης το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027. Σύμφωνα με την κα. Παναγιώτου, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ μεγαλύτερης ευελιξίας για τα κράτη μέλη και διατήρησης των κοινών ευρωπαϊκών στόχων της ΚΑΠ.

Είπε ότι η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για μία πιο απλή και λιγότερο γραφειοκρατική ΚΑΠ, η οποία θα επιτρέπει στους γεωργούς να επικεντρώνονται περισσότερο στην παραγωγή και λιγότερο στις διοικητικές διαδικασίες.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η μελλοντική ΚΑΠ, θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τα γεωργικά εισοδήματα, να ενισχύει την επισιτιστική ασφάλεια, να διασφαλίζει δίκαιο ανταγωνισμό και να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των γεωργικών συστημάτων στα κράτη μέλη.

Ανέφερε παράλληλα ότι η Κυπριακή Προεδρία παραδίδει τη σκυτάλη του Συμβουλίου στην Ιρλανδία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι εργασίες που ξεκίνησαν κατά το τελευταίο εξάμηνο θα συνεχιστούν με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα.

Ισορροπία μεταξύ κοινών στόχων και εθνικών ιδιαιτεροτήτων

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η Υπουργός Γεωργίας κλήθηκε να σχολιάσει ότι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθιστούν προαιρετικές προς τα κράτη μέλη ορισμένες παρεμβάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Απαντώντας, η Υπουργός ανέφερε ότι βασικός στόχος είναι η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ των κοινών ευρωπαϊκών στόχων και των ιδιαίτερων αναγκών των κρατών μελών.

Δήλωσε ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να παραμείνει κοινή πολιτική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες που επικρατούν στα κράτη μέλη.

Η Υπουργός σημείωσε ότι η Προεδρία έχει υποχρέωση να ακούει τις θέσεις των κρατών μελών, να ενσωματώνει τις απόψεις τους στις διαπραγματεύσεις και να επιδιώκει λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Σημείωσε πως η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ της κοινής ευρωπαϊκής διάστασης της ΚΑΠ και της ευελιξίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση των εθνικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων.

Συνεχίζονται οι εργασίες για τη μελλοντική ΚΑΠ

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σε ζητήματα που αφορούν την ΚΑΠ, τη στήριξη των γεωργών και τη λειτουργία των αγροτικών αγορών.

Ο κ. Χάνσεν σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι συνεχίστηκαν οι εργασίες για τις προτάσεις της Κομισιόν σχετικά με την ΚΑΠ, καθώς και για τη στήριξη που προβλέπεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τα Λιπάσματα.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, οι συζητήσεις για το μελλοντικό πλαίσιο της ΚΑΠ και τη χρηματοδότησή της θα συνεχιστούν κατά την Ιρλανδική Προεδρία, με έμφαση στη διατήρηση ενός κοινού πλαισίου κανόνων και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Χάνσεν αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Ταράς Κάτσκα, στη συζήτηση για την κατάσταση των αγορών, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή της εκσυγχρονισμένης Σφαιρικής και σε βάθος Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας, συμβάλλει στη συνέχιση της συνεργασίας και στην προσέγγιση των προτύπων παραγωγής.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των αγροτικών αγορών, ο Επίτροπος σημείωσε ότι οι τιμές των λιπασμάτων παραμένουν υψηλές και ότι εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα, παρά την εμφάνιση ορισμένων θετικών ενδείξεων.

Επισήμανε ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει σύντομα στα κράτη μέλη τις λεπτομέρειες του έκτακτου πακέτου στήριξης ύψους 540 εκατ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για γεωργούς που επηρεάζονται από το υψηλό κόστος των λιπασμάτων.

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