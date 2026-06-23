Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, παρέστη σε τακτική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, προέβη σε ενημέρωση για την προωθούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη του ΔΣ για επί μέρους πτυχές του συνταξιοδοτικού συστήματος, ανακοίνωσε η ΟΕΒ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, επανέλαβε ότι η ενίσχυση των συντάξεων και η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συστήματος αποτελούν ζήτημα υψίστης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο αφού επηρεάζουν την κοινωνία, την οικονομία και την ευημερία των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Ακόμη σημειώνεται πως η ΟΕΒ τόνισε ότι η συμμετοχή στα Ταμεία Προνοίας δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να διατηρηθεί ο εθελοντικός χαρακτήρας. Το κράτος πρέπει να παραχωρήσει ουσιαστικά και ισχυρά κίνητρα, τόσο προς τους εργοδότες όσο και προς τους εργοδοτούμενους, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή στον δεύτερο πυλώνα, προστίθεται.

Αναφέρεται ακόμα ότι ο Πρόεδρος της ΟΕΒ υπογράμμισε ότι ο εργοδοτικός κόσμος είναι έτοιμος να συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά και με εποικοδομητικό πνεύμα στον διάλογο, με στόχο την επίτευξη ενός δίκαιου, βιώσιμου και ισορροπημένου συνταξιοδοτικού συστήματος για τη χώρα.

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