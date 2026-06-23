Για απόφαση απομάκρυνσής της από αίθουσα του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Λακατάμειας κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων Λευκωσίας, εκφράζοντας την ένστασή της και ζητώντας αναστολή της εφαρμογής της.

Εκφράζοντας έκπληξη για την απόφαση που της κοινοποιήθηκε, όπως αναφέρει, με επιστολή ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2026 από τη Σχολική Εφορεία Λακατάμειας, η Ομοσπονδία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι χρησιμοποιεί επί σειρά ετών την αίθουσα στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας.

«Η εν λόγω απόφαση εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, χρηστής διοίκησης και αναλογικότητας», σημειώνει, αναφέροντας ότι «η επιστολή δεν περιέχει επαρκή και συγκεκριμένη αιτιολογία που να δικαιολογεί την άμεση απομάκρυνση της Ομοσπονδίας» μέχρι τις 30 Ιουλίου 2026.

Προσθέτει, επίσης, ότι «δεν παρατίθενται στοιχεία, αποφάσεις ή αντικειμενικά δεδομένα που να τεκμηριώνουν γιατί η συγκεκριμένη αίθουσα πρέπει να εκκενωθεί άμεσα και γιατί δεν μπορούν να εξεταστούν άλλες λύσεις» και ότι «η απόφαση φαίνεται να λήφθηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την Ομοσπονδία, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα υποβολής θέσεων ή εισηγήσεων και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι σοβαρές επιπτώσεις που θα επιφέρει στη λειτουργία ενός θεσμικού φορέα, ο οποίος εκπροσωπεί οργανωμένα τους γονείς των δημόσιων και κοινοτικών νηπιαγωγείων της επαρχίας Λευκωσίας».

Η Ομοσπονδία ζητά από τη Σχολική Εφορεία την άμεση αναστολή της εφαρμογής της απόφασης μέχρι να ολοκληρωθούν διαβουλεύσεις μεταξύ της Σχολικής Εφορείας, του Υπουργείου Παιδείας και της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και τις σχετικές αποφάσεις, πρακτικά συνεδριάσεων, γνωματεύσεις ή αλληλογραφία που αποτέλεσαν τη βάση της απόφασης.

Τέλος αναφέρεται πως «η Ομοσπονδία επιφυλάσσεται πλήρως όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της και κάθε δικαστικού ή διοικητικού μέτρου που δύναται να λάβει προς προστασία των συμφερόντων της και της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της».

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