Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι το Σάββατο, για να παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα τη νύχτα η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

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