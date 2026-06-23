Σημαντική μείωση στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία καταγράφει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια, ωστόσο εκατοντάδες πρόωροι θάνατοι εξακολουθούν να συνδέονται με την έκθεση σε αιωρούμενα σωματίδια, σύμφωνα με νέα αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

693 πρόωροι θάνατοι σε ένα έτος

Η έκθεση επικεντρώνεται στα μικροσωματίδια PM2.5, τα οποία θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους ατμοσφαιρικούς ρύπους λόγω της δυνατότητάς τους να διεισδύουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2022 εκτιμάται ότι 693 πρόωροι θάνατοι στην Κύπρο συνδέονταν με τη μακροχρόνια έκθεση σε PM2.5. Παρόλα αυτά, η χώρα καταγράφει σημαντική πρόοδο, καθώς οι πρόωροι θάνατοι που αποδίδονται στη συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης έχουν μειωθεί κατά 39% σε σύγκριση με το 2005.





Η Κύπρος αναμένεται να ξεπεράσει τον στόχο της ΕΕ

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η Κύπρος βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης και υπέρβασης του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση κατά 55% των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, στην πρόοδο αυτή συμβάλλουν η ανανέωση του στόλου οχημάτων, οι βελτιώσεις στα συστήματα θέρμανσης και η εφαρμογή αυστηρότερων προτύπων εκπομπών ρύπων.

Πρόκληση η παραγωγή ηλεκτρισμού με μαζούτ

Παρά τη βελτίωση, η έκθεση επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη εξάρτηση της Κύπρου από το βαρύ μαζούτ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να διατηρεί τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO₂) πάνω από τα επίπεδα που προβλέπουν οι υφιστάμενες δεσμεύσεις μείωσης.

Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του αέρα.





European Environment Agency (EEA) report announces key trends in air pollution across Europe.



The EEA Cyprus country assessment draws on peer-reviewed research, including several studies conducted by scientists of @CyprusInstitute's CARE-C.



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Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες προκλήσεις για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν μείωση των βροχοπτώσεων και ενίσχυση της ερημοποίησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συχνότερες και εντονότερες μεταφορές αφρικανικής σκόνης, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία.

Τι είναι τα PM2.5

Τα PM2.5 είναι μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μικρόμετρα. Προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία οχημάτων, τη βιομηχανία, την καύση καυσίμων και τη θέρμανση. Η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων, καθώς και πρόωρης θνησιμότητας.