Νέο ρόλο στην προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών της Ευρώπης αποκτά η Κύπρος, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου Περιφερειακού Κέντρου (Regional Cable Hub) για τη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Υποθαλάσσιων Καλωδίων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των καλωδίων δεδομένων και ενέργειας που αποτελούν κρίσιμες υποδομές για την Ευρώπη.

Κοινή επιτήρηση και ανταλλαγή πληροφοριών

Το Μεσογειακό Κέντρο θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 3,3 εκατ. ευρώ και θα συνδυάζει κοινές διαδικασίες, δομές λήψης αποφάσεων και μια κοινή τεχνολογική πλατφόρμα που θα επιτρέπει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.

Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων, η αναγνώριση ανωμαλιών και ο συντονισμός των αντιδράσεων σε περιστατικά που αφορούν υποθαλάσσιες υποδομές.

Τον συντονισμό του έργου αναλαμβάνει η Ιταλία, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας.

Επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για επισκευές καλωδίων

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε νέο πρόγραμμα ύψους 40 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων επισκευής υποθαλάσσιων καλωδίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το πρόγραμμα αφορά κυρίως τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό και άλλες θαλάσσιες λεκάνες και προβλέπει τη δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων που θα μπορούν να εγκαθίστανται γρήγορα σε υφιστάμενα πλοία επισκευής καλωδίων, όταν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τα νέα περιφερειακά κέντρα επιτήρησης.





Most of our internet relies on undersea cables.



We are investing €5.8 million to secure these critical lifelines in the Baltic Sea and the Mediterranean.



Through two new regional hubs, EU countries can track and stop potential threats in real time ↓https://t.co/FLnw8JM7da pic.twitter.com/VbqNJlLFOB — European Commission (@EU_Commission) June 23, 2026

Απάντηση στις απειλές κατά κρίσιμων υποδομών

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά από σειρά περιστατικών που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια στη Βαλτική Θάλασσα, όπου υποθαλάσσια καλώδια υπέστησαν ζημιές ή διακοπές λειτουργίας, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών δικτύων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι με τα νέα περιφερειακά κέντρα η ΕΕ αποκτά τη δυνατότητα να σχηματίζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κατάστασης σε κάθε θαλάσσια λεκάνη, ενισχύοντας την πρόληψη και την αντίδραση απέναντι σε πιθανές απειλές.

Πάνω από μισό δισ. ευρώ για υποθαλάσσια καλώδια

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Connecting Europe Facility – Digital», η ΕΕ έχει δεσμεύσει συνολικά 533 εκατ. ευρώ για έργα υποθαλάσσιων καλωδίων την περίοδο 2024-2027, εκ των οποίων τα 186 εκατ. ευρώ έχουν ήδη διατεθεί σε 25 έργα.

Την περίοδο 2021-2024 είχαν διατεθεί ακόμη 420 εκατ. ευρώ για 51 έργα διασύνδεσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.