Σε Παγκύπρια 24ωρη διαμαρτυρία προχωρούν την Τετάρτη 24 Ιουνίου οι ωρομίσθιοι κυβερνητικό προσωπικό. Τα άτομα αυτά βρίσκονται σε θέσεις ζωτικής υπηρεσίας σε όλα τα Υπουργεία και Τμήματα, όπως το Τμήμα Δασών, την Πυροσβεστική, τους ναυαγοσώστες, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, την Πολιτική Άμυνα, τα Δημόσια Έργα και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αποτέλεσμα της απεργίας, θα επηρεαστεί η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών παγκύπρια αλλά και τα δημόσια νοσηλευτήρια.

Ως εκ τούτου, το κοινό καλείται να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά την κολύμβηση και τις θαλάσσιες δραστηριότητες στις παραλίες, όπου δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη.

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Πως θα λειτουργήσουν τα κρατικά νοσηλευτήρια για την Τετάρτη 24 Ιουνίου

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια και τα Κέντρα Υγείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών και την απρόσκοπτη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών.

Συγκεκριμένα:

• Τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) θα λειτουργούν κανονικά.

• Η φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών θα συνεχιστεί χωρίς επηρεασμό.

• Ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις ή αναπρογραμματισμοί σε ορισμένα προγραμματισμένα ραντεβού, εξετάσεις , μη επείγουσες υπηρεσίες και προγραμματισμένα χειρουργεία.

• Οι ασθενείς που ενδεχομένως επηρεαστούν θα ενημερωθούν έγκαιρα από τα αρμόδια τμήματα.

Ο ΟΚΥπΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού και παραμένει προσηλωμένος στην παροχή ασφαλών, ποιοτικών και συνεχών υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών και η εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και των Κέντρων Υγείας αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα του Οργανισμού.