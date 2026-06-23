Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια και τα Κέντρα Υγείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, τα δημόσια νοσηλευτήρια θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών και την απρόσκοπτη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών.

Συγκεκριμένα:

• Τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) θα λειτουργούν κανονικά.

• Η φροντίδα των νοσηλευόμενων ασθενών θα συνεχιστεί χωρίς επηρεασμό.

• Ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις ή αναπρογραμματισμοί σε ορισμένα προγραμματισμένα ραντεβού, εξετάσεις , μη επείγουσες υπηρεσίες και προγραμματισμένα χειρουργεία.

• Οι ασθενείς που ενδεχομένως επηρεαστούν θα ενημερωθούν έγκαιρα από τα αρμόδια τμήματα.

Ο ΟΚΥπΥ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού και παραμένει προσηλωμένος στην παροχή ασφαλών, ποιοτικών και συνεχών υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών και η εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και των Κέντρων Υγείας αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα του Οργανισμού.

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