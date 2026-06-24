Οι φοιτητικές χορηγίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για χιλιάδες νέους στην Κύπρο που επιδιώκουν να τελειώσουν τις σπουδές τους. Ωστόσο, κάθε χρόνο αναδεικνύονται προβλήματα που προκαλούν ταλαιπωρία και προβληματισμό στους φοιτητές με αποτέλεσμα να γεννιούνται ερωτήματα για το κατα πόσο το υφιστάμενο σύστημα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της νέας γενιάς.

Ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν φέτος ήταν η καθυστέρηση στην έναρξη των αιτήσεων. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η διαδικασία ξεκινούσε συνήθως τον Μάρτιο, το 2026 οι αιτήσεις άνοιξαν τον Απρίλιο λόγω αναβάθμισης του ηλεκτρονικού συστήματος και λόγω της αύξησης του συνολικού ορίου απολαβών έτσι ώστε να μπορέσουν περισσότεροι φοιτητές να επωφεληθούν της χορηγίας. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί αβεβαιότητα σε πολλούς φοιτητές και στις οικογένειες τους, οι οποίοι βασίζονται στην έγκαιρη καταβολή της χορηγίας για να καλύψουν βασικά έξοδα που σχετίζονται με τις σπουδές τους.

Ωστόσο, παρά τις επαναξιολογήσεις του κράτους, το μεγαλύτερο παράπονο που εκφράζουν οι φοιτητές αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα η παραχώρηση της χορηγίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό εισόδημα, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι να μένουν εκτός του συστήματος στήριξης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η χορηγία θα έπρεπε να παρέχεται σε όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονέων τους, καθώς οι ίδιοι είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν το κόστος της φοιτητικής ζωής και προσπαθούν να χτίσουν το μέλλον τους.

Ένα ακόμη πρόβλημα αποτελεί η επαναλαμβανόμενη γραφειοκρατία. Παρότι πολλοί φοιτητές υποβάλλουν αίτηση για δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη χρονία, καλούνται να προσκομίζουν ξανά τα ίδια δικαιολογητικά που βρίσκονται ήδη καταχωρημένα στο σύστημα. Η διαδικασία αυτή θεωρείται χρονοβόρα και κουραστική, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία.

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του συστήματος των φοιτητικών χορηγιών είναι πλέον εμφανής. Η απλοποίηση των διαδικασιών, η αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων στοιχείων και η επανεξέταση των κριτηρίων παραχώρησης θα μπορούσαν να συμβάλουν σε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο θα στηρίζει ουσιαστικά όλους τους φοιτητές της Κύπρου στην προσπάθειά τους για εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη.