Στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη δημοσιογραφία και τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ από την αλόγιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και τη μονοπωλιακή ισχύ των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, επικεντρώθηκαν οι εργασίες της Ετήσιας Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα στις 18-19 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών Κύπρου, οι αντιπρόσωποι δημοσιογραφικών ενώσεων από δεκάδες ευρωπαϊκές χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις προκλήσεις που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, οι οποίες αφορούν στην τεχνολογία και τις γεωπολιτικές κρίσεις.

Συγκεκριμένα, η Σύνοδος ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας προβληματισμό για εργαλεία όπως το «AI Overviews» της Google. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πλατφόρμες αυτές περιορίζουν την οργανική επισκεψιμότητα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων έως και κατά 40%, επηρεάζοντας άμεσα τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ. Η ΕΟΔ υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού της μονοπωλιακής ισχύος των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας (Big Tech). Επιπλέον, η συνέλευση υιοθέτησε ψήφισμα για τη δίκαιη αμοιβή εκδοτών και δημοσιογράφων από τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας κατά των στρατηγικών αγωγών προς αποφυγή της δημόσιας συμμετοχής (Anti-SLAPP). Καθώς το 91.5% των περιπτώσεων SLAPP αφορούν εγχώριες υποθέσεις, ζητήθηκε να ασκηθεί πίεση ώστε οι εθνικές νομοθεσίες να καλύπτουν πλήρως αυτές τις περιπτώσεις.

Μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης τα ακόλουθα ειδικά ψηφίσματα. Το πρώτο αφορά συνεργασία με τους δημιουργούς περιεχομένο. Εγκρίθηκε «Οδικός Χάρτης για την Ενσωμάτωση» με κριτήρια εισδοχής ψηφιακών δημιουργών (YouTube, TikTok, Substack) στις συντεχνίες, με στόχο την εκπαίδευσή τους και την μεταφορά των αρχών της δεοντολογίας.

Το δεύτερο ψήφισμα αφορά ενσωμάτωση νέων δημοσιογράφων όπου ιδρύεται ευρωπαϊκή «τράπεζα γνώσης» για την ενεργότερη συμμετοχή της νέας γενιάς στα συνδικάτα.

Το τρίτο ψήφισμα αφορά προάσπιση ελευθεροτυπίας στην Τουρκία. Η συνέλευση εξέφρασε την αλληλεγγύη της και υιοθέτησε ψηφίσματα προς προστασία των Τούρκων δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται υπό καθεστώς δικαστικών πιέσεων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, εγκρίθηκε ομόφωνα το ψήφισμα ενάντια στο κλείσιμο της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle, το οποίο κατέθεσαν από κοινού η ΕΣΚ μαζί με την ΕΣΗΕΑ, την ΠΟΕΣΥ, την ΠΟΕΠΤΥΜ, την ΕΣΗΕΜΘ (Ελλάδα), τη dju in ver.di και την DJV (Γερμανία).

Την Ένωση Συντακτών Κύπρου εκπροσώπησαν στη Σύνοδο της Άγκυρας ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Γιώργος Φράγκος και το Μέλος του ΔΣ Στέλιος Μαραθοβουνιώτης.