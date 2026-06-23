Στις 22/6/2026 στο σημείο διέλευσης Δερύνειας κατά τον έλεγχο οχήματος εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα στη συρόμενη οροφή του οχήματος καπνικά προϊόντα, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στην οροφή του οχήματος εντοπίστηκαν συνολικά 9 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 225gr. Ο οδηγός συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα και το όχημα κατασχέθηκαν.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και απόδοση του οχήματος με την καταβολή €720 ευρώ συνολικά.